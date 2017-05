Der erste Sicherheitsgipfel zwischen Stadt und Polizei steht diese Woche an. Das Thema: der Umgang mit Bettlern, aber auch aggressiven NGO-Keilern in der Innenstadt.

Zahl der Bettler ist rückläufig

Eine erste Bestandsaufnahme widerspricht der öffentlichen Darstellung: Die Zahl der Bettler und Straßenmusikanten in der Innenstadt ist in den vergangenen Monaten nicht gestiegen, sondern eher zurückgegangen, berichtet Sicherheitsstadtrat Ewald Buschenreiter (SP). Das zeigen die Zahlen, die seit Dezember in der Fußgängerzone erhoben wurden. „Im Normalfall zählten wir zwei bis maximal fünf Bettler pro Tag“, berichtet Buschenreiter.

Ausreißer gab es nur einen – mit zwölf Bettlern. „Das Problem wird oft viel größer dargestellt, als es ist. Ich sehe deshalb derzeit keinen großen Handlungsbedarf“, meint Buschenreiter. Nicht beurteilen könne man aber, welche Auswirkungen die Bettelverbote in Krems, Ybbs und Wr. Neustadt hätten. Buschenreiter: „Sollte sich die Situation bei uns dramatisch ändern, kann man natürlich über alles reden.“

Frequenzstarke Punkte in der Stadt werden inspiziert

Im Rahmen des Sicherheitsgipfels werde man die frequenzstarken Punkte in der Stadt gemeinsam mit der Polizei inspizieren. Um das Sicherheitsgefühl der St. Pöltner zu verbessern, sollen Vertrauensleute mittels WhatsApp-Nachrichten oder Handyfotos im Rahmen der Aktion „Gemeinsam.Sicher“ ein rasches und effizientes Reagieren der Exekutive ermöglichen.

Möglichkeiten, gegen organisiertes Betteln vorzugehen, habe die Polizei kaum, weiß Stadtkommandant Franz Bäuchler. Eine Zunahme der Bettelei hat er nicht beobachtet, eine Abnahme aber auch nicht. „Die Zahl der Bettler variiert seit Jahren abhängig von Saison und Witterung“, so Bäuchler. Seriöse Aussagen ließen sich nur treffen, wenn man die Entwicklung langfristig erhebe.