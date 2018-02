Große Aufregung herrscht derzeit in Waitzendorf-Siedlung: Busunternehmer Dr. Richard, der in St. Pölten einen Großteil der Lup-Linien betreibt, plant einen neuen Busbetriebshof neben dem Postverteilerzentrum direkt beim Siedlungsgebiet. 40 Lup-, Wiesel- und Reisebusse sollen dort abgestellt werden.

Die Initiative „Kein Busbetriebshof im Siedlungsgebiet - Lebensqualität für unser Zuhause erhalten“, die sich nach der Bauverhandlung im September gründete, will den Bau verhindern und in ihrer Stellungnahme gewichtige Gründe vorbringen.

„Es gibt Diskrepanzen beim Luftreinhaltegutachten, lärmtechnischen Gutachten und der humanmedizinischen Stellungnahme. Da wird immer von unterschiedlichen Grundlagen ausgegangen“, ärgert sich der Sprecher der Initiative. Außerdem stehe in der humanmedizinischen Stellungnahme, dass es zwar zu Lärmspitzen kommen wird, diese aber subjektiv nicht wahrgenommen werden.

"Gemeinde soll ihre Schutzfunktion wahrnehmen und ein anderes Grundstück anbieten“

„Wir machen uns Sorgen um die Nachtruhe, besonders bei den Kindern. Ich habe auch Enkerl, deswegen setze ich mich so ein“, sagt der Sprecher. Vor allem die Betriebszeiten von 0 bis 24 Uhr, an sieben Tagen in der Woche, lassen die Anrainer Schlimmes befürchten. „Die Gemeinde soll ihre Schutzfunktion wahrnehmen und ein anderes Grundstück anbieten“, fordert die Initiative.

Die Stadt will dazu aber keine Stellungnahme abgeben, weil es sich um ein laufendes Verfahren handle. Sollte der Bau nicht verhindert werden können, will sich die Initiative zumindest dafür einsetzen, dass die Rückfahrsignale ausgeschaltet, Lärmbereiche reduziert und Ruhezeiten eingehalten werden.

„Wir verstehen die Sorgen der Anrainer und bemühen uns um gute Nachbarschaft“

Dr.-Richard-Geschäftsführer Ludwig Richard versucht zu beschwichtigen: „Wir verstehen die Sorgen der Anrainer und bemühen uns um gute Nachbarschaft.“ Der technische Leiter sei im Gespräch mit den Bürgern und evaluiere, ob über die Verpflichtungen hinaus etwas getan werden könne. Die Sorgen, dass durch Reisebusse das Areal noch intensiver genutzt werden könnte, wenn die Firma in fünf Jahren keinen Zuschlag mehr für den Lup erhält, entkräftet Richard: „Unser Betrieb besteht zu zwei Dritteln aus Linienverkehr. Wenn wir in der Stadt kein ortsfestes Liniengeschäft haben, macht der Standort keinen Sinn für uns.“