Rund 400.000 Meter ist das städtische Rohrnetz für die Trinkwasserversorgung lang. 1.020 Meter davon werden heuer erneuert. Kostenpunkt: 708.000 Euro. Der Gemeinderat hat dies einstimmig beschlossen.

Von den Bauarbeiten betroffen ist vor allem die Kranzbichlerstraße. Zwischen Leobersdorfer Bahnstraße und Mariazeller Straße werden 470 Meter, zwischen Mariazeller Straße und Josefstraße 110 Meter Leitungen getauscht. In der Leobersdorfer Bahnstraße sind zwischen Grillparzerstraße und Kranzbichlerstraße 115 Meter vom Tausch betroffen, zwischen Kranzbichlerstraße und Pernerstorferstraße 155 Meter. In der Werkstättenstraße werden weitere 170 Meter Wasserleitungen getauscht. Im Zuge der Arbeiten werden auch alte Schieber und Hausanschlussventile sowie Hydranten erneuert.

660.000 Euro für Bereitschaftsdienst

Außerdem vergeben wurden vom Gemeinderat Erd- und Baumeisterarbeiten am Rohrnetz. 660.000 Euro werden an die Swietelsky Bau GmbH überwiesen. Diese garantiert im Gegenzug, dass rund um die Uhr eine Mannschaft mit den notwendigen Maschinen und Fahrzeugen in Bereitschaft steht, um in spätestens 60 Minuten für die Behebung von Gebrechen, die Auswechslung defekter Leitungen oder die Verlegung neuer Anschlussleitungen vor Ort zu sein. Die Behebung von Gebrechen wird extra ausgeschrieben.

Im Vorjahr wurden im Wasserleitungsnetz der Stadt 56 Gebrechen behoben, rund 100 Neuanschlüsse hergestellt oder repariert.