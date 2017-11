Der bekennende Schlager-Liebhaber tritt beim Battle in der Show „The Voice of Germany“ gegen die 28-jährige Schweizerin Petra Wydler an. Dargeboten wird – so viel verrät Bertl vorab – ein Schlager. „Wir singen den Song ‚Dein ist mein ganzes Herz‘ von Heinz Rudolf Kunze.“

Der Battle-Partner wird jedem Kandidaten zugeteilt. „Petra ist Musiklehrerin, also ein ziemlich harter Brocken“, lacht Bertl. Gleichzeitig war die Schweizerin aber seine Wunschkandidatin. „Sie hat in den Blind Auditions meinen Lieblingssong gesungen, da habe ich mir gedacht, das würde super passen“, schwärmt der St. Pöltner Kellner. Fans der Pro-7-Talenteshow dürfen sich ab 20.15 Uhr auf eine romantische Darbietung freuen.