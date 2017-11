Wirtschaft und Wirte tanzen im VAZ .

An die 1.000 Gäste tanzten an, um beim zweiten Ball der Wirtschaft powered by Wirte 3100 dabei zu sein. Sie erfreuten sich an haubengekrönten Schmankerln, ausgewählten Weinen und bester Stimmung, sehr zur Freude der Organisatoren, dem Wirtschaftsbund NÖ mit Direktor Harald Servus und den Wirten 3100 mit Obmann Leo Graf.