Dass ihr letztes Buch vor mittlerweile fünf Jahren erschienen ist, hat viel mit Zdenka Beckers neuem Werk zu tun. Im Roman „Samy“ leidet der titelgebende Protagonist sehr unter den Anfeindungen wegen seiner dunklen Hautfarbe. Er wird schwer enttäuscht und abgelehnt, was wiederum zu einem dramatischen Ereignis führt. Die Arbeit an dieser emotionalen Geschichte ist Zdenka Becker nicht leicht gefallen: Für „Samy“ hat sie eine wahre Begebenheit aufgegriffen und sie in die Slowakei und nach Wien „übersiedelt“. „Normalerweise brauche ich für ein Buch eineinhalb bis zwei Jahre. An ‚Samy’ habe ich mit Unterbrechungen vier Jahre lang gearbeitet.“

„,Samy‘ ist eine Symbolgeschichte für das Anderssein"

Ihr fünfter Roman ist Becker auch aus einem anderen Grund eine Herzensangelegenheit: „,Samy‘ ist eine Symbolgeschichte für das Anderssein, ein Aufruf zur Toleranz.“ Niemand habe das Recht, andere aufgrund ihres Aussehen, ihrer Eigenschaften und mehr zu verurteilen, betont Zdenka Becker. „Darum ist der Roman genau jetzt so richtig, in einer Zeit, in der Hass und Diskriminierung an der Tagesordnung steht. Die Vielfalt sollte die Norm sein. Sonst sind wir alle nur Klone und Kopien von jemandem, der eine fragwürdige Norm vorgibt.“

„Samy“, Beckers „emotionalstes Buch“, erscheint am Mittwoch, 7. Februar, im Gmeiner Verlag. Die österreichweite Buchpremiere findet dann am Sonntag, 11. März, im Cinema Paradiso um 11 Uhr im Rahmen einer Matinee statt.

Autographisches Werk kommt nächstes Jahr

Bis zum nächsten Buch der St. Pöltner Autorin werden keine weiteren fünf Jahre vergehen: Im Frühjahr 2019 wird „Ein fesches Dirndl“ (Arbeitstitel) erscheinen, Beckers erstes autobiographisches Werk. „Meine Kurzgeschichte aus der Mostviertel-Anthologie der Literaturedition Niederösterreich kam so gut an, dass ich meine Erfahrungen als nach Österreich kommende Slowakin in einem ganzen Buch verpackte.“

Darin finden sich auch viele allgemeingültige Erkenntnisse und auch Schicksale von Migranten, denen Becker die deutsche Sprache lehrte. Integration, so Becker, bedeute auch, ein Land anzunehmen. „Ich habe dafür bis ins allerkleinste Detail wohl 40 Jahre gebraucht, denn mittlerweile fühle ich mich im Dirndl nicht mehr verkleidet, sondern sogar sehr wohl.“