St. PÃ¶lten

Der Zeppelin eines Kölner Unternehmens mit der Aufschrift des deutschen Stromanbieters "E WIE EINFACH", der in Österreich durchstarten will, drehte über der Landeshauptstadt sein Runden. An Bord des Luftschiffes: NÖN-Chef vom Dienst Daniel Lohninger, NÖN-Redakteurin Nadja Straubinger und Bürgermeister Matthias Stadler.

Der Stadtchef stand über den Dächern der Stadt den beiden Journalisten Rede und Antwort, zog Bilanz über das Jubiläumsjahr „30 Jahre Landeshauptstadt“ und stellte sich auch der Kritik, dass es diesmal kein Groß-Event zum Jubiläum gab.

Bürgermeister Matthias Stadler, NÖN-Chef vom Dienst Daniel Lohninger und NÖN-Redakteurin Nadja Straubinger. | privat

Das Interview dazu lest ihr ab Dienstag in der Printausgabe der St. Pöltner NÖN.