Anzeige bei der Polizei am Donnerstagabend: Schüsse sollen in der Julius-Raab-Promenade gefallen sein. Sofort rückten die Beamten zur besagten Adresse, einer Asylunterkunft, aus. In der Wohnung, woraus der Lärm zu hören war, wurden vier junge Männer afghanischer Herkunft festgenommen.

Aschenbecher hörten sich wie Schüsse an

„In der Wohnung konnte keine Schusswaffe sichergestellt werden“, bestätigt Vize-Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger auf NÖN-Anfrage.

Im Zuge der Ersterhebungen stellte sich heraus: Es wurde nicht mit Waffen, sondern mit diversen Einrichtungsgegenständen wie Aschenbechern und Gläsern auf die Fensterscheiben der Wohnung sowie auf Fensterscheiben des Nachbarhauses geschossen, wodurch diese zu Bruch gingen. Dieser Lärm hörte sich sichtlich für den Anzeiger wie Schüsse an. Verletzt wurde niemand. Die Festnahme ging rasch vonstatten.

„Wir hatten insgesamt 15 Beamte des Einsatzbereichs des Stadtpolizeikommandos St. Pölten vor Ort, darunter eine Spezialeinheit, die für solche Amtshandlungen bestens gerüstet ist“, lässt Heinreichsberger, der auch als Einsatzleiter vor Ort war, wissen.

Was die Männer dazu trieb, so auszurasten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zumindest einer davon soll alkoholisiert gewesen sein.