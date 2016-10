Nicole Sael mit ihrem Sohn Nico bei der Eröffnung des Fashionable in der Wiener Straße. | NOEN, privat

Noch mehr top-aktuelle Mode gibt es jetzt in der Innenstadt: Nicole Sael hat ihren Sessel in einer Steuerberatungskanzlei mit einem äußerst attraktiven Arbeitsplatz in der Wiener Straße getauscht und den Sprung in die Selbständigkeit gewagt: „Ich brauche Menschen um mich.“ Die modeaffine junge Mutter hat ihre große Leidenschaft zum Beruf gemacht und das „Fashionable“ eröffnet. Dort bietet sie schicke italienische Damenmode, Accessoires wie Tücher und auch Handtaschen und Schuhe an. „Vor Weihnachten wird es auch einen Jugendcorner geben“ verspricht Nicole Sael.

Gastro-Neuigkeiten aus der Innenstadt

Es gibt zudem auch Good News für Nachtschwärmer in der City: In den Räumlichkeiten des legendären Leo‘s Nachtcafé, wo zuletzt das Frank‘s beheimatet war, eröffnet der Club Infinity. Die Betreiber Manuel Pemmer und Thomas Schuster möchten mit heißen Beats und kühlen Drinks durch die Nacht führen, und zwar von Donnerstag bis Samstag und vor Feiertagen ab 20 Uhr. Gäste ab 21 Jahren dürfen sich auf Pop, House, RnB und Dance-Music freuen. Derzeit wird der neue Club noch auf Vordermann gebracht, die erste Partynacht soll allerdings schon Anfang November über die Bühne gehen.

Auch auf den Rathausplatz könnte schon bald ein neues Gastro-Shop kommen: Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, aber im ehemaligen „FROG“ steht ein bekannter Gastronom in den Startlöchern.