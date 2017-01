Seit Mitte Jänner ist das Musikcafé Egon in der Fuhrmannsgasse geschlossen. Wirt David Schröding, der sich nach der Fast-Übernahme im Oktober wieder auf sein Beisl eingeschworen hat ( die NÖN berichtete ), arbeitet bis zum 3. März am neuen Erscheinungsbild im Lokal-Inneren: Dort wird neu ausgemalt und teilweise neu eingerichtet. Im Keller werden die Ziegelmauern herausgearbeitet, zudem wird an der Beleuchtung des Lokals gearbeitet.

Ergänzung, aber keine Konkurrenz zum Domplatz

In Arbeit ist auch ein neues Konzept: Veranstalter Hennes Beitl, der nebenbei einen Therapieraum verwirklicht, wird an einigen Tagen in der Woche den Keller nutzen. Gemeinsam mit ihm will Schröding auch im Innenhof einen Wochenmarkt mit regionalen Schmankerln aufziehen.

Der Markt soll eine Ergänzung zum Domplatz-Markt werden, allerdings keine Konkurrenz. Verwirklicht werden soll er im Sommer. „Außerdem denken wir an einen Adventmarkt im Dezember. Daran arbeiten wir aber noch.“

Das musikalische Programm für das Kulturbeisl wird wieder ein Mix aus auswärtigen Bands, Lokalmatadoren sowie jüngeren Senkrechtstarten und „alten Hasen“.

Ans Aufhören denkt David Schröding nicht mehr. Für ihn ist der Neustart verpflichtend – deshalb hat er auch die Öffnungszeiten wieder auf Dienstag bis Samstag ausgeweitet. „Wir starten neu durch, mit neuem Elan. Da ist kein Platz für irgendwelche Gedanken ans Aufhören.“