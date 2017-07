„Nach 21 Jahren im alten Haus können wir im neuen Markt endlich zeigen, was wir alles zu bieten haben“, ist Merkur-Marktmanager Jürgen Haag stolz auf den neuen Merkur im Süden der Stadt: Auf über 2.300 Quadratmetern sind mehr als 20.000 Produkte zu finden, 7.000 davon sind aus der Region und werden von 500 regionalen Lieferanten bezogen, 40 davon sind aus dem näheren Umkreis St. Pöltens.

Vieles ist neu im neuen Merkur: So wurde der Backshop durch einen Selbstbedienungsbereich für eilige Kunden erweitert. Im Kassenbereich gibt es außerdem Selbstbedienungskassen, bei denen kleine Einkäufe schnell selbst abgewickelt werden können. An die fünf Millionen Euro wurden inklusive Abriss in den Markt investiert.

Media Markt mit Online-Drive-In

Auch der neue Media Markt hat einige Neuerungen zu bieten. Online bestellte Geräte können mit dem ersten „Online-Drive-In“ einfach und schnell abgeholt werden. Außerdem besitzt der neue Markt einen eigenen Mobile-Shop.

Kamen zur Besichtigung des neuen Merkur Markts: Marktmanager Jürgen Haag, Vorstand Harald Mießner, Vorstandsvorsitzende Kerstin Neumayer, Bürgermeister Matthias Stadler und Regionalmanager Goran Savic. | NOEN, Merkur Warenhandels AG

Im neuen Einkaufszentrum Süd noch zu finden sind die Fussl Modestraße, Intercoiffeur Strassl Schneider und eine Tabak-Trafik. Ein Fachmarkt-Center mit Tiefgarage ist im Gespräch.

Derzeit ist der Abriss des alten Gebäudes in vollem Gange. Hier soll im Dezember das neue Merkur-Restaurant eröffnet werden. Bis dahin gibt es im Einkaufszentrum Süd noch keine Sanitäranlagen, bei der Eröffnung musste ins gegenüberliegende Möbelhaus ausgewichen werden. „WCs sind nach Fertigstellung des Restaurants im Dezember wieder verfügbar“, so Merkur-Pressesprecher Paul Pöttschacher.