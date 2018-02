Der Donauturm ist mit 400.000 Besuchern im Jahr eines der beliebtesten Ausflugsziele in Wien, auch viele St. Pöltner haben bereits den Ausblick genossen. Derzeit geht es aber nicht hinauf auf das mit 252 Metern höchste Gebäude der Bundeshauptstadt, denn der Turm aus den 1960er-Jahren bekommt eine Rundumerneuerung. Mit von der Partie bei der Sanierung ist das St. Pöltner Bauunternehmen Jägerbau.

Vor zwei Wochen haben die Umbauarbeiten am Donauturm in Wien begonnen. Jägerbau ist mit dabei. | NOEN, Martin Gruber-Dorninger

„Wir sanieren eines der Wahrzeichen Wiens, das ist schon eine besondere Auszeichnung“, freut sich Jägerbau-Geschäftsführer Christof Mandelbauer. Vor zwei Wochen starteten die Arbeiten am denkmalgeschützten Turm, der 1964 als Symbol für die Wiener Internationale Gartenschau errichtet worden war. 8,5 Millionen Euro lässt sich das eine Investorengruppe um das Busunternehmen Blaguss die Modernisierung kosten. Allein der Auftrag an Jägerbau hat ein Netto-Volumen von einer Million Euro.

Elegant und modern sollen sich bald das Restaurant auf 170 Meter Höher und das darunterliegende Turmcafé drehen. Der Stil der 1960er-Jahre soll bei der Renovierung bewahrt und noch mehr hervorgehoben werden.

Neu dazu kommt das „Donaubräu“, das 250 Personen im Innenraum und weiteren 450 Personen im Gastgarten österreichische Küche und ein eigenes Bier serviert. Eine Strudelstation wird es im neuen „Donaucafé“ geben. Der aufwendige Turm-Umbau schlägt sich in Zukunft auch in den Eintrittspreisen nieder. Wer den herrlichen Ausblick über ganz Wien genießen will, zahlt statt 9,90 Euro künftig 14,50 Euro.