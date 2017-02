Viel Neues bringt der 4. September beim Lup. Das Netz wird erweitert, eine neue Busflotte eingesetzt, neue Haltestellen und Busspuren errichtet sowie ein neues Fahrgast-Informationssystem installiert. Eingeführt wird auch ein Sonn- und Feiertagsbetrieb. Ziel ist es, die Fahrgastzahl von 4,8 auf 5 Millionen pro Jahr zu steigern.

„Wir schaffen viele neue Angebote und investieren dafür viel Geld. Wichtig ist, dass diese Angebote dann auch genutzt werden“, betont Bürgermeister Matthias Stadler (SP). Die Drittel-Finanzierung von Bund, Land und Stadt ist bis 2025 gesichert. Die Gesamtkosten pro Jahr werden unter den ursprünglich kalkulierten neun Millionen Euro pro Jahr liegen – gut die Hälfte ist durch Fahrpreis-Einnahmen gedeckt.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Zwei neue Linien. Künftig werden 13 statt bislang elf Lup-Linien die Stadt erschließen. Die neue Linie 13 bindet Ragelsdorf und Weitern über den Wirtschaftshof, die Propst-Führer-Straße und den Hauptbahnhof an das Lup-Netz an, die neue Linie 12 führt vom Johannesplatz in Viehofen über den Hauptbahnhof bis zum Einkaufszentrum Süd. Auf der Linie 11 wird dafür das Angebot aufgrund der geringen Auslastung auf die Schulzeiten beschränkt.

Zehn-Minuten-Takt auf der Nord-Süd-Achse. Auf der stark frequentierten Achse Mühlweg-Hauptbahnhof-Josefstraße wird es ab September einen Zehn-Minuten-Takt geben.

Sonn- und Feiertagsverkehr. Die Linien 1, 5 und 6 werden künftig an Sonn- und Feiertagen von 7.30 bis 17 Uhr geführt. „Mir war es wichtig, dass wir als Landeshauptstadt dieses Angebot haben. Aber nur, wenn es auch ausreichend genutzt wird, werden wir es langfristig aufrecht erhalten können“, erklärt Stadler. Sollte der Bedarf größer sein oder sich herausstellen, dass andere Linien besser für den Sonn- und Feiertagsverkehr geeignet sind, kann die Stadt jederzeit nachjustieren. „Die Einführung des Sonn- und Feiertagsbetriebes ist ein mutiger und wichtiger Schritt der Stadt“, betont VOR-Geschäftsführer Thomas Schroll.

Neue Busflotte. Die Erdgas-Busse haben ausgedient. Die neue Busflotte wird aus Dieselfahrzeugen bestehen, die mit Dieselrußpartikelfiltern die Euro-6-Abgasnormen erfüllen. Aufgrund eines Einspruchs gegen das Vergabeverfahren beim Landesverwaltungsgericht werden die neuen Fahrzeuge vorerst aber auf den Linien 2, 3, 4, 8 und 9 nicht zum Einsatz kommen. „Wir hoffen aber, dass die Vergabe noch im Herbst rechtskräftig wird und danach auch auf diesen Linien die neuen Busse eingesetzt werden können“, erläutert Schroll.

Neue Haltestellen, neues DFI-System und neue Busspur. Bis September werden 20 neue Haltestellen errichtet, sechs werden verlegt. In der Daniel-Gran-Straße kommt eine neue Busspur, die elektronische Ampelsteuerung entlang der Kerntangente Nord wird für den Bus-Vorrang neu programmiert. Ausgeschrieben wurde auch ein neues DFI-System (Dynamisches Fahrgast-Informationssystem). Die Monitore werden nicht nur die Ankünfte und Abfahrten der Lup-Busse, sondern auch jene der Regionalbusse anzeigen. Außerdem wird an Haltestellen wie am Hauptbahnhof die Information auch sprachlich artikuliert, was blinden und sehschwachen Menschen das Öffi-Fahren erleichtern soll.

Ein Ticket für den ganzen Stadtverkehr. Seit der VOR-Tarifumstellung hat St. Pölten wie andere Hauptstädte einen Stadtverkehr. Das heißt, dass ein Lup-Fahrschein auch für alle anderen Öffis in der Stadt gilt (und umgekehrt). So können damit auch Regionalbusse und die Bahn genutzt werden. Weil das viele Öffi-Nutzer noch nicht wissen, starten Stadt und VOR eine Info-Kampagne.