Eine prominente Adresse hat sich die EVN für ihr Service-Center in der Landeshauptstadt ausgesucht: Im ehemaligen Wachzimmer im Rathaus wird der Energieversorger die neue Anlaufstelle für Kunden einrichten. Die Umbau arbeiten haben bereits begonnen, die Eröffnung ist Anfang Dezember geplant.

„Wir wollen uns mit diesem Standort noch stärker als der

regionale Qualitätsanbieter in Niederösterreich positionieren“, erklärt EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz die Beweggründe. In Wiener Neustadt, wo man bereits Erfahrung mit dieser Service-Einrichtung habe, gebe es pro Jahr etwa 10.000 Kundenkontakte. Mit ähnlichem Zustrom rechnet die EVN auch in St. Pölten.

Begegnungsraum im Schubert-Haus

Geklärt ist vorläufig auch, was mit den bisher hier untergebrachten Einrichtungen – dem Diversity-Café und dem Eltern-Treff – sowie den hier stattfindenden Sprachkursen für Migranten passieren wird. Die Ungewissheit hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Im ehemaligen Büro von Raiffeisen-Reisen im Schubert-Haus werde ein Begegnungsraum eingerichtet, in dem Diversity-Café, Eltern-Treff sowie andere Projekte und Veranstaltungen des Büros für Diversität stattfinden werden, erklärt Rathaussprecher Martin Koutny.

Langfristig soll der Begegnungsraum ein fixes Zuhause bekommen. Koutny betont: „Im Zuge der Umstrukturierung des Rathausbezirkes wird eine neue, dauerhafte Lösung für diese Veranstaltungseinrichtung angestrebt.“