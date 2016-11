Einmal noch laden die Operetten-Freunde zur Galanacht in die Bühne im Hof – die nächste Revue im Mai wird allerdings bereits im Kulturhaus Wagram über die Bühne gehen.

Finanzielle Gründe spielten eine Rolle

Diesen Schritt setzen die Verfechter der leichten Muse unter Präsident Hermann Nonner unter anderem auch aus finanziellen Gründen: „So können wir mehr Gäste erreichen und außerdem künftig ausreichend Budget für unsere großartigen Solisten bereithalten.“ Mit der Revue am 9. und 10. Mai im Kulturhaus will Ballett-Leiter Michael Fichtenbaum das dortige „Theater des Balletts“ weiter zu einem vielfältig bespielten Kultur-Standort ausbauen.

Vorerst zeigen Intendant Jörg Schneider und Musik-Leiter Wolfgang Ortner am 29. und 30. November aber noch einmal in der Bühne im Hof, wie Operette im besten Fall zu klingen hat: Diesmal sind die Sopranistinnen Anita Götz und Verena Te Best, zum ersten Mal Bariton Michael Havlicek und Jörg Schneider selbst als Tenor gesanglich an Bord – sie treten mit dem Europaballett und dem Wolfgang-Ortner-Orchester auf. Diesmal steht ein Streifzug durch die Historie der Operette – von Offenbach und Suppé bis Johann Strauss – auf dem klingenden Gala-Programm.