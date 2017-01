In trauter Einigkeit steht der Angeklagte vor Prozessbeginn mit Frau und Sohn zusammen. Doch das Idyll trügt. Dem Vater, der mit seiner fünfköpfigen Familie in Stattersdorf wohnt, wird einiges zur Last gelegt: Auf seine Frau soll der 43-jährige Beschäftigungslose mit einem Messer mit elf Zentimeter langer Klinge im Mai losgegangen sein. Die 36-Jährige soll sich mit einem Nudelwalker gewehrt haben.

„Ich habe nur Ohrfeigen verteilt, wenn der Sohn schlimm war"

Außerdem soll der Vater seinen 12-jährigen Sohn wiederholt geschlagen haben, auch mit Gürtel und Holzbrettern. Drei Jahre soll das Martyrium des Sohnes gedauert haben.

Der Serbe beteuert vor Richter Slawomir Wiaderek seine Unschuld: „Ich habe nur Ohrfeigen verteilt, wenn der Sohn schlimm war.“ Vier Vorstrafen hat der Angeklagte, vier Jahre war er in Haft. Der Prozess wurde vertagt, der Sohn will noch einmal aussagen. Auch die anderen Kinder sollen erneut befragt werden.