Die Sanierung der B 1 geht nach 1,4 Millionen Euro teuren Arbeiten im Vorjahr zwischen Mülldeponie und Stockingerbrücke weiter. Von 4. Juni bis Ende August wird der Belag auf der Stockingerbrücke generalsaniert: Um 750.000 Euro erneuert das Land die Beläge und die Isolierung der Landesstraße.

„Die alten Beläge werden abgetragen, dann wird die Fahrbahn grundiert und komplett neu aufgebaut“, erläutert Josef Vogl von der Straßenbauabteilung des Landes. Zunächst wird an der nördlichen Fahrbahn gearbeitet, dann kommt die südliche Fahrbahn an die Reihe. Außerdem wird das Geländer der Brücke hergerichtet und das Klinkermauerwerk gewaschen und geputzt. Für die Arbeiten im Sommer läuft derzeit die Vergabe.

Statische Arbeiten sind nicht notwendig

Die Brückenpfeiler selbst bleiben von den Arbeiten fast unberührt: „Nur Arbeiten an der Abdichtung und am Belag sind notwendig, die Statik ist nach wie vor in Ordnung“, erklärt Alexander Kilian von der Brückenbauabteilung des Landes. „Für eine statische Sanierung ist die 1992 neu gebaute Brücke eindeutig noch zu jung.“ Die Stockingerbrücke werde – wie alle anderen Brücken – jährlich kontrolliert. „Alle sechs Jahre erfolgt zudem eine grundlegende Prüfung.“

Während der dreimonatigen Sanierungsarbeiten wird der Verkehr stadtauswärts über die Brücke geführt. Stadteinwärts können die Anrainer über die Alte Reichsstraße fahren, der regionale Verkehr wird über Witzendorf, die Waldstraße und den Schießstattring in den Norden geleitet. Die Kunrathstraße wird an der im Vorjahr errichteten Ampel gesperrt. Der Verkehr aus Prinzersdorf wird über Watzelsdorf und Waitzendorf-Siedlung in die Praterstraße umgeleitet. Fußgänger können im Sommer die Brücke wegen der Geländersanierung nicht nutzen.