Ausstellungen des Weinburger Surrealisten Heinz Trutschnig in St. Pölten sind rar. Von 17. Mai bis 30. Juni gibt er sich aber in der Projektgalerie „Die Vermehrwerter“ im NV-Center die Ehre. Bei einem Spaziergang durch St. Pölten stieß er auf die Projektgalerie und entschied sich erstmals mit seinen Künstlerfreunden in St. Pölten auszustellen.

„Die Passage hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, da ich sie in meiner Jugend bei meinen nächtlichen Streifzügen immer als zentralen Treffpunkt nutzen konnte“, erzählt Trutschnig. Zeigen wird er gemeinsam mit seinen Kollegen Gerhard Malecik und Erich Heyduck von der Künstlergruppe Stachel bereits ausgezeichnete Werke wie Begegnung, Gier oder Romeo und Julia. Über die Möglichkeit in Niederösterreich auszustellen, freut er sich, auch, weil er hier zuhause ist. Etwas Wehmut schwingt aber mit: „Es wäre schön, wenn ich hier im Land dieselbe Anerkennung und Akzeptanz wie im Ausland erhalten könnte.“

Und die Anerkennung ist groß. In Italien ist Trutschnig für die sechste Auszeichnung nominiert, den Kunstpreis „Julius Caesar Imperator“.