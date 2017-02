„Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man so etwas nicht tun sollte“, stellt Georg Wandl vom Theaterensemble Perpetuum klar. Gemeint ist damit seine Doppel-Funktion als Co-Regisseur und Schauspieler in Jens Roselts „Dreier“, das die mittlerweile 34 Jahre alte Theatergruppe ab 10. März auf die Bühne bringt.

Gerade am Anfang der Proben habe ihm das Umschalten vom beobachtenden und analysierenden Regisseur abseits der Bühne zum aktiven Part auf der Bühne einiges abverlangt. „Mittlerweile geht es gut. Ohne meinen Co-Regisseur Bernhard Scharl würde ich das aber nicht tun.“

Wandl steht im ehemaligen Forumkino mit Heidelinde Scheibelreiter-Leppich und Martin Freudenthaler auf der Bühne. Er spielt einen Ehemann, Scheibelreiter-Leppich seine Frau und Freudenthalter deren Liebhaber, der in flagranti vom Ehemann erwischt wird.

„Das Besondere an der Geschichte ist, dass sie sehr boulevardesk anfängt. Später geht sie aber weit über eine seichte Unterhaltungskomödie hinaus und wird sehr tiefgründig“, erklärt Georg Wandl.

„Ich trage es schon seit fünf Jahren mit mir herum"

Das 49. Stück in der Schaffenshistorie von Perpetuum hat Wandl selbst vorgeschlagen. „Ich trage es schon seit fünf Jahren mit mir herum, jetzt haben wir uns demokratisch mehrheitlich dafür entschieden.“ Herausfordernd seien am „Dreier“ die vielen Textzeilen und Monologe, die die Figuren aneinander „vorbei“ sprechen.

„Da gibt es keine Stichworte, bei denen man großartig einhaken kann.“ Trotz des schweren Textes sei man mit den Textproben, sechs Wochen vor der Premiere, gut unterwegs. Für das Stück hat Wandl den St. Pöltner Musiker Florian Hartl gewonnen, der mit den Regisseuren und Schauspielern bei den Proben den Soundtrack entwickelt.

2018 steht ein Jubiläum auf dem Programm

Nach dem „Dreier“ wird im nächsten Jahr groß gefeiert: 2018 wird Perpetuum 35 Jahre alt und bringt dann das mittlerweile 50. Stück auf die Bühne. „Es wird kein Best Of, das wir zum Jubiläum präsentieren werden, sondern ein neues Stück“, verrät Wandl. Die Chance, dass nach dem Trio-Stück in diesem Jahr wieder das gesamte Ensemble auf der Bühne steht, sei durchaus groß, so Wandl.