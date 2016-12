„Das ist wirklich eine Frechheit“, ärgert sich Tierheimleiter Davor Stojanovic. In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte zwei Katzen in einem Katzenklo mit Deckel vor dem Tierheim ausgesetzt. „Als ich am Morgen in die Arbeit gekommen bin, habe ich sie gefunden“, erzählt Tierheim-Sekretärin Bettina Vojta.

Die beiden jungen Kätzchen (etwa drei und zehn Monate) waren in einer zugeklebten Plastikbox eingesperrt. Das Schälchen mit Futter sei bereits leer gewesen, als die Tiere gefunden wurden. „Die Tiere waren unterkühlt und hungrig“, berichtet Stojanovic. Auch von Ohrenmilben waren die beiden Samtpfoten befallen. „Es hatte Minusgrade in der Nacht. Wir wissen nicht, wie lange sie draußen gewartet haben“, bedauert der Tierheimleiter.

Man müsse die Tiere nicht aussetzen, sie könnten im Notfall im Tierheim abgegeben werden. „Nur manchmal gibt es eine Wartezeit, wenn gerade viele Katzen betreut werden“, so Stojanovic. Seit Jänner waren bereits 250 Katzen im Tierheim, viele davon fanden bereits wieder ein Zuhause.