Österreichs beste Jungsommli re kommt aus der TMS St. Pölten: Anna Bugl, Schülerin der vierten Klasse, erreichte beim Jungsommelier-Wettbewerb in der Landesberufsschule Landeck (Tirol) den ersten Platz. Doch damit nicht genug: Mit ihrer Herzlichkeit und sympathischen Art konnte sie auch den Publikums-Preis für sich entscheiden.

Die Schülerin war über den Sieg überrascht: „Ich rechnete gar nicht damit, ins Finale zu kommen, dort machte ich mir eine ‚Gaudi‘ und es hat sich ausgezahlt. Jetzt bin ich aber schon sehr stolz, zumal das Gölsental aus dem ich komme, nicht für Weinbau bekannt ist.“

Stolz ist auch Direktorin Sissy Nitsche-Altendorfer: „Es ist ein großer Erfolg für Anna Bugl, wie auch eine wichtige Auszeichnung für die Schule“.

Aber auch die zweite Kandidatin der TMS, Katharina Ruthmair, schlug sich tapfer und erreichte die Top 20.

Beim Wettbewerb traten 48 Schüler an. Ins Finale schafften es 15 Kandidaten. „Das hohe Niveau spiegelt auch die gute Ausbildung im Weinsektor in Österreichs Schulen wider“, so Betreuungslehrer Albert Decker.

Der Bewerb umfasste eine Blind-Verkostung, das Korrigieren einer fehlerhaften Weinkarte, einen Wissenstest und das praktische Arbeiten am Gast.