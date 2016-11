Gemeinsame Sache machen die oberösterreichische und die niederösterreichische Landeshauptstadt: St. Pölten und Linz bündeln das kulturelle Angebot, schnüren mit den Landestheatern Niederösterreich und Linz, dem Festspielhaus und dem Brucknerhaus ein Paket und verpacken es in ein touristisches Angebot.

Kulturelles Angebot wird gebündelt

Kulturinteressierte können aus 47 Konzerten und Aufführungen in den beiden Städten wählen, dort auch übernachten, Museen besuchen, in Linz gratis Öffis nutzen, in St. Pölten eine Prandtauer-Jause genießen. Das Package inklusive Übernachtung im 4-Stern-Hotel ist um 94 Euro erhältlich.

Ziel der kulturellen Vernetzung ist die Steigerung von Besucher- und Nächtigungszahlen in beiden Städten. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Impuls für den Austausch von kulturinteressierten Gästen“, bestätigt der oberösterreichische Landeskulturdirektor Reinhold Kräter.

Vorzeigeprojekt“ als „Bereicherung mit Mehrwert für Kunden und Kundinnen“

Der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier sieht das „Vorzeigeprojekt“ als „Bereicherung mit Mehrwert für Kunden und Kundinnen.“ St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler freut sich über die Städtekooperation, „die in Zukunft sicher noch ausgebaut wird“ und darüber, dass St. Pölten mit diesem hochwertigen Deal als kulturell aufstrebende, pulsierende Landeshauptstadt wahrgenommen wird.

Städte-Trip als Beziehungsmarketing

Der Tourismusverband Linz, der das Projekt federführend begleitet hat, setzt auf stetige Vernetzung und auf Beziehungsmarketing mit Partnern. „Unsere Kulturhäuser sollen schrittweise noch mehr an Bedeutung gewinnen, und zwar über die Landesgrenzen hinweg“, erklärt Georg Steiner, der Tourismusdirektor von Linz. So gesehen trage die Kooperation mit St. Pölten auch zur kulturellen Belebung des Donauraums bei, wenn nämlich Gäste aus Budweis, Salzburg oder Passau zu den ober- und niederösterreichischen Kulturtempeln gelockt werden.

Räumliche Nähe als großer Pluspunkt

Besonders in der touristischen und kulturellen Beziehung zwischen Linz und St. Pölten ist natürlich die räumliche Nähe. „Die Städte sind durch die Westbahnstrecke sehr gut verbunden“, betont St. Pöltens Tourismus-Chefin Eva Prischl. Einige hundert Gäste will ihr Linzer Kollege Georg Steiner bis zum Sommer zwischen den beiden Städten bewegen.

Uwe Schmitz-Gielsdorf vom Landestheater Linz sieht darin kein Problem: „Eine Stunde Fahrt zwischen Städten scheint lang, ist aber nicht länger als eine Stunde Fahrt in einer Metropole. Das unterschiedliche Zeitempfinden ist eigentlich Quatsch.“ Daher hofft er, dass viele die eine Stunde Fahrt zwischen den beiden Städten für kulturelle Erlebnisse in Kauf nehmen werden.