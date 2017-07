Die ÖSV-Damen starten heute, gemeinsam mit den Trainern Andreas Hochwimmer und Michael Steiner, ihr alljährliches Sommer-Trainingslager. Diesmal sind sie nach St. Pölten gekommen, um eine Woche lang neue Kraft für die kommende Saison zu tanken. Aufgrund der erstklassigen Infrastruktur für sportliche Aktivitäten wurde die Landeshauptstadt als idealer Ort gewählt. Ein weiterer Entscheidungsfaktor für den Austragungsort des Trainingslagers waren die hervorragend ausgebauten Radstrecken in und rund um St. Pölten. Am 12. Juli um 10 Uhr werden die ÖSV-Damen eine Trainingsausfahrt auf der Ironman-Radstrecke absolvieren.

Die meisten Trainingseinheiten finden am Areal des Sportzentrums Niederösterreich statt, dort herrschen auch bei Schlechtwetter ideale Bedingungen. Heute Vormittag gab es bereits ein „Spezialtraining“ mit der Leichtathletin Viola Kleiser, die sich erst gestern bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Linz den Sieg in der Kategorie Sprint geholt hat.

„Die Sportstätten der Landeshauptstadt ermöglichen uns ein abwechslungsreiches Training. Für Indoor-Trainingseinheiten bei Schlechtwetter sind wir dank der vielen Möglichkeiten in St. Pölten ebenfalls bestens gerüstet“, ist Konditionstrainer Andi Hochwimmer begeistert.

Rahmenprogramm für die Ski-Damen

Ein Highlight der Trainingswoche ist ein Meet & Greet auf der Rudolfshöhe in Wilhelmsburg. Am Mittwoch, 12. Juli, ab 18 Uhr verbringen die ÖSV-Damen auf der Ochsenburger Hütte einen gemütlichen Hüttenabend. Des Weiteren ist eine Teilnahme an der Eröffnung des Sommerfestivals am Donnerstag, 13. Juli, ab 18:30 Uhr geplant.