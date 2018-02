Karl Paderta ist am 6. Februar im 86. Lebensjahr verstorben. Bekannt wurde der am 7. Oktober 1932 geborene St. Pöltner als „Schotterkönig“: Karl Paderta hatte sich nach einer kaufmännischen Lehre selbstständig gemacht, war dann einige Jahre als Kaufmann mit einer Kohlenhandlung aktiv, bevor er das Kies- und Schotterwerk seines Großvaters in Pottenbrunn übernahm.

Damit wurde der Unternehmer zum „Vater der Viehofner Seen“, denn die von Karl Paderta ergrabenen Teiche wurden zunächst nach ihm benannt „und tragen jetzt als Seenlandschaft und Naherholungsgebiet zur Steigerung der Lebensqualität der St. Pöltner bei. Wir werden Karl Paderta ein ehrendes Andenken bewahren“, so Bürgermeister Matthias Stadler.

Karl Paderta war begeisterter Jäger und über 60 Jahre lang Mitglied der Jägerschaft. Der ausgezeichnete Schütze, der eine Unzahl an Pokalen und Preisen gewann, war seit 1959 auch Mitglied des Schützenvereins.

Der kulturell vielseitig interessierte St. Pöltner unterstützte Zeit seines Lebens zahlreiche Vereine und sponserte großzügig Veranstaltungen und Clubs.

Zur letzten Ruhe bestattet wurde Karl Paderta am 14. Februar im Familiengrab auf dem St. Pöltner Hauptfriedhof.