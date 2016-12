35-Jähriger überfiel Juwelier in St. Pölten .

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Melk hat nach Polizeiangaben den Überfall auf einen Juwelier in St. Pölten am späten Nachmittag des 16. November verübt. Der Mann wurde am Donnerstag, zwei Wochen nach er ihm angelasteten Tat, festgenommen. Er war umfassend geständig.