Mehr Hautprobleme als Hygiene bringen Einweg-Handschuhe. Deshalb soll der vermeintliche Reinlichkeitsgarant spätestems Ende April von den Wurst-Theken verschwinden. In vielen Feinkost-Abteilungen der Landeshauptstadt ist das bereits passiert.

„Wir haben immer versucht, auf Gummihandschuhe zu verzichten und stattdessen öfter die Hände zu waschen und zu desinfizieren“, erklärt Richard Kolobratnik, der seit Kurzem auch in der ehemaligen Fleischhauer Lind seine Spezialitäten anbietet.

„Handschuhe vermitteln oft ein falsches Gefühl von Hygiene. Ich habe das Gefühl, man wäscht sich öfter die Hände und achtet besser darauf, wenn man trägt“, meint Kolobratnik. Denn Keime sammeln sich an den Handschuhen genauso wie auf bloßen Händen. „Nur wenn die Gäste danach fragen, werden wir weiterhin Handschuhe verwenden, und auch zum Vorbereiten von Buffets und Wurstplatten werden wir darauf nicht verzichten können“, sagt Kolobratnik.

Zangen und Gabeln statt Handschuhen

Verschwunden sind die Handschuhe schon von den Feinkost-Theken der Spar-Märkte. In den beiden Interspar-Filialen in der Landeshauptstadt werden seit zwei Jahren Zangen und Gabeln statt Handschuhen verwendet. In den Spar- und Eurospar-Filialen erfolgte die Umstellung Anfang des Jahres. „Wenn es ein Kunde wünscht, können Handschuhe getragen werden“, sagt Nicole Berkmann. Ein Problem ist die Umstellung für die Angestellten nicht: Die Älteren freuen sich, dass sie es wieder so machen können wie sie es gelernt haben, die Jüngeren gewöhnen sich daran, so Berkmann.

Begrüßt wird die Neuerung auch im Bio-Laden „Gutding“ in der Schreinergasse. Dort wird so gut es geht auf Plastik verzichtet. Der Käse in der Theke wurde immer nur mit bloßen Händen angefasst. „Wir schauen, dass wir so wenig wie möglich mit den Produkten in Berührung kommen und waschen uns natürlich auch regelmäßig die Hände“, sagt Inhaberin Elvira Bachinger.