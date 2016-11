Ein 82-jähriger Pensionist hatte beim Versuch, aus seinem Parkplatz in der Kremser Landstraße auszuparken, den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt. Er beschleunigte sehr abrupt nach hinten, beschädigte dabei eine Verkehrstafel und fuhr im Retourgang quer über den Gehsteig direkt in die Auslage eines Geschäftslokals. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen in diesem Bereich des Gehsteiges.

Lenker im Fahrzeug eingeschlossen

Das Fahrzeug kam nach der Kollision zwischen einer Verkehrstafel und einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte ausharren. Von diesen wurde das Unfallfahrzeug nach vorne geschoben, um den Lenker aus seiner misslichen Lage befreien zu können.

Der verunfallte PKW wurde von der Feuerwehr St. Pölten-Stadt abtransportiert. Teile der zerstörten Auslagenscheibe sowie des Fahrzeuges mussten entfernt werden.