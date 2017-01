Eine unliebsame Überraschung gab es für das Spitalspersonal am Freitag: In der Nacht waren fast 30 Spinde der Bediensteten in einem oberen Stockwerk des Universitätsklinikums aufgebrochen worden. Daraus wurden Bargeld, Handys und sogar Schuhe entwendet.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen, im Klinikum bestätigt man den Vorfall: „Unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchdiebstahls wurde die Exekutive verständigt und mit der Aufklärung betraut. Darüber hinaus wurden alle betroffenen Spindnutzer über den Vorfall informiert“, so Uniklinikum-Sprecher Thomas Wallner.