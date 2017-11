Noch nie in der Geschichte des Universitätsklinikums musste die Notaufnahme für Rettungstransporte gesperrt werden – bis vergangenen Montag. Da durften Rettungstransporte fünf Stunden lang das St. Pöltner Krankenhaus nicht anfahren, ausgenommen waren Herzerkrankungen.

Über den Grund weiß Thomas Wallner, Sprecher des Universitätsklinikums Bescheid: „An diesem Tag wurde die Notaufnahme von insgesamt zehn Notarztwagen und Hubschraubern angefahren beziehungsweise angeflogen sowie zusätzlich von 33 Rettungstransporten.“ Elf Patienten mit Herzinfarkt, einer nach Reanimation, sowie drei Patienten mit lebensbedrohlichen Arrhythmien und zwei mit Lungenembolie wurden behandelt.

82 Patienten an diesem Tag in Behandlung

„Zum Zeitpunkt der Sperre waren neun Patienten kritisch krank und monitorpflichtig, sodass alle räumlichen Ressourcen inklusive Lafette am Gang mit Monitor ausgeschöpft waren“, erklärt Wallner. Insgesamt waren 82 Patienten in Behandlung.

In der Notaufnahme stehen derzeit vier Überwachungsbetten, drei Untersuchungsräume für akut kranke Patienten sowie ein Schockraum zur Verfügung. Für nicht kritische Patienten gibt es zwei Untersuchungsplätze. „Bei der Planung der 2005 eröffneten jetzigen Notaufnahme wurde mit 12.000 Patienten pro Jahr gerechnet. Jetzt sind es 30.000 pro Jahr“, informiert Wallner. Mit der Übersiedlung in das neue Notfallzentrum im Haus C werde sich die räumliche Situation entspannen, betont der Spitalssprecher.