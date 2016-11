Die Kreuzung von Propst-Führer-Straße und Kremser Landstraße wird 2018/19 zum zentralen Vorplatz für den Eingangsbereich des Universitätsklinikums. Im nächsten Jahr starten die Arbeiten für die komplette Neugestaltung des Areals, wo künftig auch der neue

Dunant-Platz liegen wird.

2017 folgt Umgestaltung

„Die Umsetzung ist für das nächste Jahr geplant“, bestätigt Verkehrsamtsleiter Ernst Schwarzmüller. Im Zuge der Umgestaltung soll eine Begegnungszone entstehen und die 30 km/h-Beschränkung von der Propst-Führer-Straße in die Kremser Landstraße weitergeführt werden. Der komplette Straßenzug soll neu gestaltet und verkehrsberuhigt werden. Bäume, Sitzbänke und Grün anlagen werden die Aufenthaltsqualität verbessern. Die Detailplanung sei im Laufen, führt Schwarzmüller aus.

Tiefgarage über Praterstraße anfahrbar

Fix ist bereits, dass in die Besucher über die Praterstraße in die neue Tiefgarage einfahren werden. Die bestehende Parkgarage am östlichen Ende der Prost-Führer-Straße steht dann für Mitarbeiter zur Verfügung.

Fest steht zudem, dass die Verkehrsberuhigung im Eingangsbereich eine Verlegung von Lup-Haltestellen bedingt. Jene auf der Propst-Führer-Straße wird in die Kremser Landstraße verlegt und als Randhaltestelle ausgeführt. Die Haltestellen in der Kerensstraße werden aufgelassen.