Der Vorfall dürfte sich am Mittwoch, in den frühen Nachmittags-Stunden ereignet haben ( wir hatten bereits am Mittwoch berichtet, siehe hier und unten). Der 82-Jährige soll seine 84-jährige Ehefrau im gemeinsamen Bauernhaus durch mehrere Messerstiche mit einem Küchenmesser getötet haben.

Anschließend hat sich der Pensionist erhängt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der beiden Leichen angeordnet.

„Das Motiv ist aktuell Gegenstand der laufenden Erhebungen“, berichtet ein Kriminalist.