Großalarm für die Feuerwehren! Am Freitag brach kurz nach 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand am Areal der Holzplatten-Firma Fritz Egger in Unterradlberg (St. Pölten) aus.

Innerhalb kürzester Zeit rückten mehrere Feuerwehren aus, um die Flammen zu bekämpfen. Den Silberhelmen der Wehren St. Pölten-Stadt, Oberradlberg, Unterradlberg, Ratzersdorf, Hain-Zagging und Oberndorf/Ebene gelang es, das Feuer rasch einzudämmen.

Enormer Sachschaden

Etwa eine Stunde nach der Alarmierung konnte bereits „Brand aus“ verkündet werden.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist enorm, kann aber derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

