Ein „Armutszeugnis“ sowie ein „Desaster“, der „schlimmste Wahlkampf in der gesamten US-Geschichte“ – die beiden gebürtigen US-Amerikaner Dave Dempsey und Don Ferguson finden klare Worte für die Wahl-Schlacht in den Vereinigten Staaten.

Beide stammen ursprünglich aus Minnesota und haben vor langer Zeit ihre Zelte in St. Pölten aufgeschlagen. 30 US-Bürger wohnen derzeit insgesamt in St. Pölten. Künstler Don Ferguson ist sei 20 Jahren in St. Pölten zuhause und seit 2004 österreichischer Staatsbürger. Er verfolgt den US-Wahlkampf aus der Ferne. „Er ist ein absoluter Tiefpunkt.“ Während Clinton das „geringere von zwei Übeln“ sei, bezeichnet Ferguson den republikanischen Kandidaten Trump als „Narzisst“ mit „absolut üblen Aussagen über Frauen und Muslime“. Derzeit stünden die Chancen für Clinton und Trump jeweils bei 50 Prozent. „Wie in Österreich bei Van der Bellen und Hofer. Nur dass Clinton und Trump viel mehr Macht haben.“

"Beide Kandidaten sind problematisch"

FM4- und Campus-Radio-Moderator Dave Dempsey könnte als US-Bürger wählen. „Ich tue es aber nicht. Wenn Bernie Sanders noch dabei wäre, hätte ich mit gutem Gewissen wählen können.“ Er findet beide Kandidaten problematisch, glaubt aber, dass Trump zu wenig Rückhalt auch in der eigenen Partei hat. „Natürlich ist das von hier aus schwer einzuschätzen, aber es fühlt sich an, als ob Trump keine Möglichkeit hätte, die Wahl zu gewinnen.“ Der Schaden sei aber längst entstanden: Trumps ständige rassistische und frauenfeindliche Aussagen hätten bereits viel ruiniert.

Heinzl beobachtet Wahl in Florida für OSZE

Die Wahl am 8. November wird auch SP-Nationalratsabgeordneter Anton Heinzl intensiv mitverfolgen: Der St. Pöltner ist einer von 133 Wahlbeobachtern der OSZE (sechs davon aus Österreich) und wird im Bundesstaat Florida nach dem Rechten sehen. „Ich haben einen Dolmetscher und einen Chauffeur zur Verfügung und überprüfe, ob die OSZE-Bedingungen eingehalten werden.“ Seine private Meinung zur Wahl: „Ich hoffe inständig, dass Trump nicht gewinnt.“