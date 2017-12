Nicht wie ursprünglich geplant im Herbst, sondern bereits im Sommer soll das nächste Mittelalterspektakel über die Bühne gehen: Am 28. Juli veranstaltet René Voak im VAZ die fünfte Auflage des Formats, das im Vorjahr pausierte. Inklusive Mittelaltermarkt und, bei Schönwetter, einem Outdoor-Bereich. Für das Spektaktel sind bereits zwei von fünf Bands fixiert: Narrengold werden den Konzertreigen eröffnen, die Mittelalter-Rock-Gruppe Schandmaul wird den Abend als Headliner beschließen.

Schandmaul werden als Headliner auftreten

„Schandmaul haben uns noch gefehlt“, zeigt sich Voak stolz. In den vergangenen Jahren standen bereits Szenegrößen wie In Extremo, Faun, Subway to Sally, Corvus Corax und Saltatio Mortis auf der VAZ-Bühne. „Schandmaul sind der Grund, warum wir im Vorjahr ausgesetzt haben. Daher resultiert der Termin am 28. Juli aus dem Tourplan der Band“, erläutert Voak. „Wir wollten nicht einfach unser fünftes Mittelalterspektakel mit bereits bekannten Bands machen, sondern ohne Zeitdruck etwas Neues bieten.“ Außerdem habe er auf den Wunsch vieler Fans geachtet, den Event nicht mehr vor Weihnachten stattfinden zu lassen.

An der Verpflichtung der deutschen Band hatte das Event-Team monatelang gearbeitet. „Umso mehr freut mich, dass das nun funktioniert hat“, so Voak. Beim Mini-Jubiläum rechnet er aufgrund der Bekanntheit von Schandmaul mit „mindestens 1.000 Gästen“.