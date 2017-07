Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 19. JULI

St. Pölten: Parque del Sol bis 23. Juli im Sonnenpark.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 17.30 Uhr Sunset in the City - DJ James Illusion, 19 Uhr insbesondere Modenschau.

Frankenfels: Mittwochveranstaltung mit der Blattlergrupppe, Heimat- und Trachtenverein, 19 Uhr, Gasthaus Lichtensteg.

DONNERSTAG, 20. JULI

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr GK Remake Club.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten: Spieleabend, 18 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Abschlusskonzert Bandworkshop Popfactory, 19.30 Uhr, Frei:raum.

St. Pölten: Nachtwächterwanderung, 20 Uhr, vor dem Rathaus. Anmeldung: 02742/353354.

Herzogenburg: Turnen im Park, 18.30 Uhr, Park neben dem Fußballplatz (nur bei Schönwetter).

Herzogenburg: Kulturfest Traisental „Phantasticus“ – Barocke Pracht“, 19.30 Uhr, Stift, Festsaal.

Markersdorf: Verwenden statt verschwenden, 15 bis 17 Uhr, Pfarrheim.

Markersdorf: Gemütliches Seniorenradln, 15 Uhr, Volksschule.

FREITAG, 21. JULI

St. Pölten: Zirkusspaß im Citysplash, 11 bis 14 Uhr.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Reini Dorsch Trio.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten-Viehofen: Feuerwehrfest, Feuerwehr-Gelände.

Herzogenburg: Feuerwehrfest der Feuerwehr-Ossarn ab mittags, Feuerwehrhaus.

Inzersdorf: Kulturfest Traisental – „Schöne Müllerin“, 19.30 Uhr, Schloss Walpersdorf, Festsaal.

Karlstetten: Sporttage ab 17 Uhr, Sportanlage.

Rabenstein: Weinkost der Feuerwehr-Tradigist, 19 Uhr, Feuerwehrhaus Tradigist.

SAMSTAG, 22. JULI

St. Pölten: Bergtour Roßarsch-Liezener, 6 Uhr, Park & Ride Anlage Porschestraße, Anmeldung: 0660/5581220, 0680/5565295, 0680/12083728.

St. Pölten: Diversity Cafe, 10 Uhr, Saal der Begegnung.

St. Pölten: Holi Festival der Farben, 14 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Hans Ecker Trio.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten: Sommer-Wein-Fest, 17 bis 22 Uhr, Restaurant Roter Hahn.

Reservierung: 02742/72906.

St. Pölten-Radlberg: Naturspaziergänge „Die Nickende Kragenblume“, 9.30 Uhr, Bushaltestelle Kleinfeldgasse Unterradlberg. Anmeldung 02742/353354.

St. Pölten-Viehofen: Wassersporttag, 10 Uhr, Viehofner See.

St. Pölten-Viehofen: Feuerwehrfest, Feuerwehr-Gelände.

Böheimkirchen: Maismania, 20 Uhr, Gemersdorf 7.

Herzogenburg: Feuerwehrfest der Feuerwehr-Ossarn, 10 Uhr, FF-Haus.

Hofstetten-Grünau: Pielachtaler Bauernmarkt, 9 bis 12 Uhr, Hauptplatz.

Inzersdorf: Ö1 Klassik Treffpunkt live, 10.05 Uhr, Schloss Walpersdorf, Festsaal.

Inzersdorf: Kulturfest Traissental, „Mein Leben ist die Musik“ Lesung (Peter Turrini) und Musik, 18 Uhr, Schloss Walpersdorf, Festsaal.

Karlstetten: Sporttage, 11 Uhr, Sportanlage.

Michelbach: Sommerkonzert der Jugendblaskapelle und Gastjugendchor „Young Voices“, 20 Uhr,

Marktplatz. (Bei Schlechtwetter in der Michelbachhalle).

Rabenstein: Weinkost der Feuerwehr-Tradigist, 15 Uhr, Feuerwehrhaus Tradigist.

St. Margarethen/Sierning: Kirtagswochenende, beim Gemeindezentrum.

Schwarzenbach/Pielach: Fahrt auf die Geißenberg-Alm ganztägig möglich.

Traismauer: Operette „So singt man nur in Wien“, 19.30 Uhr, Schloss.

SONNTAG, 23. JULI

St. Pölten: Highlightrundgang Haus der Natur, 14 Uhr, Museum NÖ.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Weana & Yankee.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten-Viehofen: Feuerwehrfest, Feuerwehr-Gelände.

Frankenfels: Kirtag im Marktbereich.

Frankenfels: Jubiläumsfest 110 Jahre Bergstrecke der Mariazellerbahn, 10 Uhr, Betriebszentrum Laubenbachmühle.

Herzogenburg: Feuerwehrfest der Feuerwehr-Ossarn, 10 bis 20 Uhr, Feuerwehrhaus.

Inzersdorf: Kulturfest Traisental „Virtuose Abschlussmatinee“, 11 Uhr, Schloss Walpersdorf, Festsaal.

Karlstetten: Sporttage ab 10 Uhr, Sportanlage.

Kirchberg/Pielach: Jubiläumsfest 70 Jahre Landjugend Kirchberg, 10 Uhr, Pfarrhof.

Oberwölbling: Kinderspielfest, 13 bis 17 Uhr, Freizeitzentrum.

Rabenstein: Weinkost der Feuerwehr-Tradigist, 9.30 Uhr, Feuerwehrhaus Tradigist.

St. Margarethen/Sierning: Kirtagswochenende, beim Gemeindezentrum.

Weinburg: Bergtour Überschreitung Hochtor-Sonnblick bis 25. Juli, 13 Uhr, STKZ, Info: 0699/13901325.

MONTAG, 24. JULI

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr.

DIENSTAG, 25. JULI

St. Pölten: Kulturspaziergang „Frauen in St. Pölten“, 18 Uhr, Tourismusinfo. Anmeldung: 02742/353354.

Frankenfels: Nixi Kalksteinführung, 14 Uhr, Nixhöhle. Anmeldung: 02725/245 oder 0681/10414561.

Weinburg: Sommerakademie: Life Kinetik, 19 Uhr, STKZ Haupteingang.