DIENSTAG, 25. OKTOBER

St. Pölten: Original Play für Kinder von 2-4 Jahre, 15 Uhr, ab 5 Jahren und ihre Eltern, 16.45 Uhr Eltern-Kind-Zentrum Kids & Co,

Anmeldung: 0676/826615328.

St. Pölten: Beatpatrol Festival, 18 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Treffen für Arbeitssuchende, 18 Uhr, Pastorale Dienste, Klostergasse 15.

St. Pölten: Porträt Eva Menasse, 19 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Jubiläumsabend und Buchpräsentation „10 Jahre Unsere Heiligen“, 19 Uhr,

Hippolythaus.

St. Pölten: Film- und Videoklub – Autorenabend mit Helmut Kristinus, 19.30 Uhr, Klublokal,

Kranzbichlerstraße 18.

St. Pölten: Young & Lost, Indie Disco, 21 Uhr, Musikcafe Egon.

St. Pölten-Pottenbrunn: Theater „Das Spiel zwischen Mann und Frau“, 19.30 Uhr, Volksheim.

Böheimkirchen: Treffen der SHG „Arbeitslos was nun?“, 9 Uhr, Rot Kreuz-Haus.

Frankenfels: Heimatabend, 20 Uhr, VAG Leb.

Nußdorf ob der Traisen: Eröffnung Kinder-Tagesbetreuungseinrichtung mit Tag der offenen Tür, 10 Uhr, Amtshaus.

Obritzberg: Töpferkurs, 14 bis 17 Uhr, bei Doris Hönig, Grünzer Straße 3.

Pyhra: Kneipp Gesundheitsgymastik, 19 bis 20 Uhr, Turnsaal Volksschule.

Rabenstein: Bezirksball der LJ und des Bauernbundes, GuK.

Traismauer: Dienstagstreff, 14.30 Uhr, Rupertisaal.

MITTWOCH, 26. OKTOBER

St. Pölten-Pottenbrunn: Theater „Das Spiel zwischen Mann und Frau“, 19.30 Uhr, Volksheim.

Böheimkirchen: Marktlauf, Start 14 Uhr, Park.

Frankenfels: Wandertag, 9 Uhr, Raiffeisenbank.

Gerersdorf: Wandertag, 10 Uhr, Sportplatz.

Haunoldstein: Herrenstockturnier, 13.30 Uhr, Sportplatz.

Herzogenburg: Jungweinpräsentation, 16 Uhr, Augustinussaal, Stift.

Hofstetten-Grünau: Gemeindewandertag, Start 9 Uhr, BGZ.

Inzersdorf: Wanadertag und „WWW-Lauf“, Start 10 Uhr, Sportanlage.

Markersdorf: Familienwandertag, 13 Uhr, Marktplatz.

Ober-Grafendorf: Kolibri 23. Charly Lintnter Trpphäe, 9.30 Uhr, BP Tankstelle Brandstetter.

Perschenegg: Wanderung, 9 Uhr, Gasthaus Lashofer.

Perschling: Familienwandertag, 13 Uhr, Sportplatz.

Prinzersdorf: Eröffnung Schulvorplatz und Podiumsdiskussion mit Dr. Flossmann, 10.30 bis 14 Uhr, Europamittelschule.

St. Margarethen/Sierning: ÖKB Wandertag, 10 Uhr, Gasthaus Planer.

Traismauer: Volkswandertag der Naturfreunde, 9 Uhr.

Weinburg: Genusslauf, 12.30 Uhr, Sporthalle. 13.01 Uhr Weiterfahrt mit der Mariazellerbahn nach Loich und von dort retour laufen nach Kirchberg.

Weinburg: Wandertag, 13.30 Uhr, Kerschanhalle.

Weinburg: Schmankerlheuriger der Naturfreunde, 14 Uhr, Kerschanhalle.

Wilhelmsburg: Kirtag im Stadtkern.

Wilhelmsburg: Flohmarkt der SPÖ, 8 bis 17 Uhr, Volkshaus.

Wilhelmsburg: Flohmarkt 9 bis 16 Uhr, Eingangsbereich Pflegeheim.

DONNERSTAG, 27. OKT.

St. Pölten: Parkinson-Turnen, 16 Uhr, Universitätsklinkum, 5. Stock, Neurologie, Auskunft:

0664/73848968.

St. Pölten: Spieleabend, 18 bis 23 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Der Graf von Luxemburg, 18 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Vortrag „USA - 1x quer durch“, 19 Uhr, Dompfarre, Kardinal König-Saal.

St. Pölten: Valerie Fritsch, Lesung, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: „KICK OFF“ für den Hauptstadtball, 20 Uhr, Fliegerbräu.

St. Pölten: Roland Neuwirth & Extremschrammeln, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Konzert Scottish Colours, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

St. Pölten: Der Watzmann ruft – das Kultstück live, 20 Uhr, VAZ.

St. Pölten-Pottenbrunn: Theater „Das Spiel zwischen Mann und Frau“, 19.30 Uhr, Volksheim.

St. Pölten-Wagram: Roland Düringer, 19.30 Uhr, Kulturhaus.

Böheimkirchen: Europäischer Filmabend „Philomena“, 20 Uhr, Cafe Bachinger.

Herzogenburg: MUKI-Runde, 15.30 Uhr, Betriebsseelsorgezentrum.

Herzogenburg: Oskar Feifar liest aus seinem Krimi „Maulwurfhatz“, 19 Uhr, Reitherhaus.

Markersdorf: Verwenden statt verschwenden, 15 bis 17 Uhr, Pfarrheim.

Markersdorf: Vortrag mit Diskussion „Wasseradern-Erdstrahlen“, 19 Uhr, Pfarrheim.

FREITAG, 28. OKTOBER

St.Pölten: Kostenlose Expertenberatung für Briefmarken, 9 bis 13 Uhr, Dorotheum.

St. Pölten: Seminar Konflikte lösen – die Methode der gewaltfreien Kommunikation, 16 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Trommelkurs, 18.30 Uhr, Kulturheim Nord.

St. Pölten: Benefizkonzert zugunsten Babyhilfe mit Cantores Dei, 19 Uhr, Domkirche.

St. Pölten: Verlagsabend – Verlag der Provinz, 19 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Roland Neuwirth & Extremschrammeln, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Akkustixx, 21 Uhr, Musikcafe Egon.

St. Pölten: Fiva & Jrbb live, 21 Uhr, Warehouse.

St. Pölten-Pottenbrunn: Theater „Das Spiel zwischen Mann und Frau“, 19.30 Uhr, Volksheim.

Herzogenburg: Lesung „Maufwurfhatz“, 19 Uhr, Reitherhaus.

Inzersdorf: Tanz in den Herbst, 20 Uhr, Veranstaltungszentrum.

Ober-Grafendorf: Künstlergruppe Pielachtal, 14 bis 18 Uhr, Künstlergruppe Pielachtal, Schulstraße 2.

Ober-Grafendorf: Lange Nacht des Kabaretts, 19.30 Uhr, Pielachtalhalle.

Rabenstein: Buchpräsentation Loisi Secnicka, 19 Uhr, GuK.

St. Margarethen/Sierning: Tennis-Preisschnapsen, 19 Uhr, Gasthaus Schmidl.

SAMSTAG, 29. OKTOBER

St. Pölten: Wanderung Traweng und Hoher Sandling, bis 30. Oktober, Abfahrt 5 Uhr Park & Ride Anlage Porschestraße, Anmeldung:

( 0664/8150272.

St. Pölten: Anders miteinander reden – ein Familientag im Zeichen des Dialogs, 9.30 Uhr, Hippolythaus. Info: erwin.lasselsberger@kirche.at

St. Pölten: Jugendclub das Workshop Festival, 10 Uhr, Festspielhaus. Anmeldung: ( 02742/908080847.

St. Pölten: Workshop „Die Clownin in uns“, 10 Uhr, Frauenzentrum. Anmeldung ( 0676/3094773.

St. Pölten: European Street Food Festival, 11 bis 22 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Wildstyle & Tattoo Messe, 12 bis 24 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Clubcafe des Club 81, 15 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Thomas Maurer, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Leyya | Fijuka, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Phililip Griessler, Austropop live, 20 Uhr, Barrock.

St. Pölten: Grusel & Spuk im 90ziger Klub, 22 Uhr, Warehouse.

St. Pölten-Pottenbrunn: Theater „Das Spiel zwischen Mann und Frau“, 19.30 Uhr, Volksheim.

Böheimkirchen: Herbstkonzert Motto: „Gründungsmitglieder erzählen“, 19.30 Uhr, Festsaal.

Frankenfels: Fledermaus/Fackelführung, 17 Uhr, Nixhöhle.

Herzogenburg: Erntedank am Bauernmarkt, 10 Uhr, Rathausplatz.

Rabenstein: Duo-Dartturnier, 14 Uhr, Vereinshaus der Stockschützen.

St. Margarethen/Sierning: Blaulichparty, Feuerwehrhaus.

SONNTAG, 30. OKTOBER

St. Pölten: Wanderung Hegerberg, Abfahrt 8.30 Uhr, Park & Ride, Porschestraße, Anmeldung:

( 0677/61238301.

St. Pölten: Jugendclub – das Workshop Festival, 10 Uhr, Festspielhaus. Anmeldung: ( 02742/908080847.

St. Pölten: Altenberg Trio, 11 Uhr, BORG.

St. Pölten: European Street Food Festival, 11 bis 20 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Wildstyle & Tattoo Messe, 12 bis 20 Uhr, VAZ.

Herzogenburg: Kinder_Kürbisfest mit Umzug, 14.30 Uhr, Volklsheim.

MONTAG, 31. OKTOBER

St. Pölten: Jugendclub – das Workshop Festival, 10 Uhr, Festspielhaus. Anmeldung: ( 02742/908080847.

St. Pölten: City of Death VS fasten your Seat belts, 22 Uhr, Warehouse.

Herzogenburg: Klub am Montag „Schnell, gut, gesund - Hildegard“, 14.30 Uhr, Augustinussaal, Stift.

Herzogenburg: Treffen für Arbeitssuchende, 18 Uhr, Stift.

Ober-Grafendorf: Seniorencafe, 15 Uhr, Konditorei Weiss.

Rabenstein: Treffpunkt Tanz, 18 Uhr, GuK.

St. Margarethen/Sierning: Halloweenwanderung der Kinderfreude, 18.45 Uhr, Jugendzentrum/Funcourt.

Weinburg: Rückenschule, 19 Uhr, Kerschanhalle.

DIENSTAG, 1. NOVEMBER

St. Pölten: Feier zum Gedächtnis an die Gefallenen beider Weltkriege vor dem Denkmal zur weinenden Frau, Nähe Haupteingang des städtischen Friedhofs.

St. Pölten: Jugendclub – das Workshop Festival, 10 Uhr Festspielhaus. Anmeldung: ( 02742/908080847.

St. Pölten: Conni - das Musical, 14 Uhr, VAZ.

MITTWOCH, 2. NOVEMBER

St. Pölten: Kraft aus der Mitte – Beckenbodengymnastik, 18 Uhr, Steingöttersaal.

St.Pölten: Vereinsabend mit Diavortrag „Mit dem Schiff von Petersburg nach Moskau“, 19 Uhr, ESV-Heim, Josefstraße.

St. Pölten: Lesung Martin Walker aus seinem Buch „Eskapaden“, 20 Uhr, Cinema Paradiso.