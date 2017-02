Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 14. FEBRUAR

St. Pölten: Aktionswoche des Familienverbandes „Gutes Leben – lebendige Partnerschaft“. Anmeldung unter mail: info-noe@familie.at.

Böheimkirchen: Treffen der SHG „Arbeitslos was nun?“, 9 Uhr, Rot Kreuz-Haus.

Herzogenburg: Musical „Der letzte Vampir“, 19 Uhr, Aula der Musikmittelschule.

Herzogenburg: Filmabend „Maikäfer flieg“, 19.30 Uhr, Gasthof Buchsbaum.

Markersdorf: Seniorenfasching, 14 Uhr, Gasthaus Kleemann.

Prinzersdorf: Musik belebt die Sinne, 14.30 Uhr, Pfarrheim.

St. Margarethen/Sierning: Arbeitskreissitzung der Gesunden Gemeinde, 18.30 Uhr, Kulturcafe.

Weinburg: Indoor-Schnupperklettern, 17 bis 19 Uhr, Kletterhalle. Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor Beginn unter:

0676/83253520.

MITTWOCH, 15. FEBRUAR

St. Pölten: Alltagsbewegungen für mehr Lebensqualität, 18.30 Uhr, NÖGKK Service-Center. Anmeldung:

050/899/1854.

St. Pölten: Maltherapie – wenn die Seele in Bildern spricht, 19 Uhr, RedPoint.

St. Pölten-Stattersdorf: Oase am Abend, 19 Uhr, Maria Ward Haus.

Böheimkirchen: Naturkosmetik selbst gemacht, 18.30 Uhr, Neue Mittelschule. Anmeldung:

02743/2318-20.

Rabenstein: Vortrag Heilkraft Humor mit Prof. Perner, 19 Uhr, GuK.

Traismauer: Mittendrin in Gemeinlebarn, 14 Uhr, Feuerwehrhaus Gemeinlebarn.

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR

St. Pölten: Bleib Aktiv-Messe, 9 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Sirba Octet & Isabelle Georges, Yutaka Sado, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: CP Stageband und Mostblueser, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

St. Pölten-Wagram: Markus Hirtler „Erwartungen und andere Dummheiten“, 19.30 Uhr, Kulturhaus.

Herzogenburg: Musical „Der letzte Vampir“, 19 Uhr, Aula der Musikmittelschule.

Markersdorf: Vortrag Cranio Sakral, 19 Uhr, Stockschützenhütte.

St. Margarethen/Sierning: MuKi-Treff, 14.30 Uhr, Turnsaal, Volksschule.

Traismauer: Wirtshaussingen mit Lewinger Gigerl, 19.30 Uhr, Gasthaus Windhör.

FREITAG, 17. FEBRUAR

St. Pölten: Bleib Aktiv-Messe, 9 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Guido Tartarotti, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Nathan der Weise, 19.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Punk Rock mit Zsa Zsa Gabor‘s, 20 Uhr, Frei:raum.

St. Pölten: Martin Georg, chilliger Akustiksound, 20 Uhr, Barrock.

St. Pölten-Stattersdorf: Benefizkonzert zugunsten Herzkinder mit dem Ensemble „Lauter Klang“ und dem Borg-Chor 222, 18 Uhr, Pfarrkirche.

Frankenfels: Kabarett Durscht und Nüchtern, 19 Uhr, Pfarrheim.

Gerersdorf: Seniorentanzen, 17 Uhr, Volksschule.

Gerersdorf: Faschingssitzung, 20 Uhr, Kirchenwirt.

Herzogenburg: Malen, zeichnen oder modellieren mit Modell, Schupfengalerie. Anmeldung: 0676/6401704.

Herzogenburg: Musical „Der letzte Vampir“, 19 Uhr, Aula der Musikmittelschule.

Herzogenburg: Faschingssitzung „WEIMU“, 19 Uhr, Gasthaus Kahri, Murstetten.

Herzogenburg: Konzert „Band ohne Namen“, 20 Uhr, TimeOut Sportsbar.

Hofstetten-Grünau: Kabarett Michael Scheruga „Liebe, Sex & Wirtschaftskreise“, 20 Uhr, BGZ.

Kirchberg/Pielach: Pfarrerkabarett mit Pfr. Herbert Riesinger, 19 Uhr, Kirchberghalle.

Nußdorf ob der Traisen: Pfarrfasching, 19 Uhr, Turnhalle Volksschule.

Obritzberg: Obritzberger Frühlingskabarett, 20 Uhr, Gemeindesaal.

Prinzersdorf: Gedenk-Gospelkonzert an Sepp Winklmayr, 19 Uhr, Pfarrkirche. Anschließend Agape im Pfarrzentrum.

Traismauer: Vorlesestunde für Kinder, 15 Uhr, Stadtbücherei.

SAMSTAG, 18. FEBRUAR

St. Pölten: Wanderung Gaisstein, Abfahrt 7 Uhr, Park & Ride Anlage Porschestraße, Anmeldung:

0680/1283728.

St. Pölten: Welttag der Fremdenführer – Gratisführung, 13 Uhr und 15 Uhr, Kremsergasse – Bahnhofsplatz vor Libro.

St. Pölten: Das Traumfresserchen, 16 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Nathan der Weise, 18 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Omar Sarsam, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Kimmo Pohjonen, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Klaus Eckel – zuerst die gute Nachricht, 20 Uhr, Stadtsaal, City Hotel.

St. Pölten: Tales from the Mosphit – Chapter Liv - against the Mob, 21 Uhr, Frei:raum.

Gerersdorf: Faschingssitzung, 20 Uhr, Kirchenwirt.

Herzogenburg: Tag der offenen Lehrwerkstatt, 8 bis 12 Uhr, Firma Georg Fischer. Infos: 02782/800/2268.

Herzogenburg: Erste Hilfe-Kurs für Führerschein, 13 bis 19 Uhr, Rot Kreuz-Bezirksstelle,

Anmeldung: 02782/81145.

Herzogenburg: VitaMin E – Schulung für erwachsene Mini-GruppenleiterInnen ab 21 Jahren, Stift Herzogenburg. Infos und Anmeldung: http://stp.jungschar.at und stp.jungschar@kirche.at

Markersdorf: Wanderung Dunkelstein, Treffpunkt 13.30 Uhr, Parkplatz Volksschule.

Neidling: Obstbau-Gartenbau Verein, Theoretischer und praktischer Gehölzschnitt, 9 Uhr, Gasthaus Heinzl Watzelsdorf.

Rabenstein: Winter aktiv Tag der Naturfreunde mit der Mariazellerbahn, 7 Uhr, Bahnhof.

Rabenstein: Maskenschießen aller Vereine, 13 Uhr, Stockschützenanlage Tradigist. Anmeldung:

0676/9558040.

Weinburg: ÖAAB-Preisschnapsen, 14 Uhr, Gasthaus Gapp.

Wilhelmsburg: Führung ins Wilhelmsburger Steingut-Schaudepot, 9 Uhr, Geschirr-Museum. Anmeldung: 0650/8857960.

SONNTAG, 19. FEBRUAR

St. Pölten: Obstbau-Gartenbau Verein Vortrag „Natur im Garten – biologischer Pflanzenschutz“, 9 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Marko Simsa & Klezmer reloaded, 14.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Elvis – das Musical, 19 Uhr, VAZ.

Herzogenburg: Faschingssitzung „WEIMU“, 14 und 18 Uhr, Gasthaus Kahri, Murstetten.

Herzogenburg: Schupfen- und Hoftheater zeigt „Anna im Märchenwald“ mit anschließenden Malen, 16 Uhr.

Kapelln: Faschingskonzert des Musikvereines, 14.30 Uhr, Gasthaus Nährer, Rassing.

MONTAG, 20. FEBRUAR

St. Pölten: Treffpunkt Gesundheit – Bewegung ist Leben, 18.30 Uhr, Universitätsklinikum.

Herzogenburg: Kreativmontag, 10 Uhr, Schupfengalerie. Anmeldung: 0676/6401704.

Rabenstein: Treffpunkt Tanz, 18 Uhr, GuK.

Weinburg: Rückenschule, 19 bis 20 Uhr, Kerschanhalle.

DIENSTAG, 21. FEBRUAR

Markersdorf: Seniorentreffen, 14 Uhr, Pfarrheim.

Traismauer: Dienstagstreff Faschingsfest, 14.30 Uhr, Rupertisaal.

Weinburg: Seniorenfasching, 14.30 Uhr, Pfarrheim.