Wer einen Termin für eine CT- oder MRT-Untersuchung braucht, wartet Wochen, mitunter sogar Monate. Zahlt man selbst, geht es schneller. Die Praxis war auch in St. Pölten bislang gang und gäbe.

Pro Woche gibt es 25 zusätzliche Untersuchungen in ganz NÖ

Mit einem Vorstoß brachte der St. Pöltner Radiologe Franz Frühwald im Juli neue Bewegung in die Sache. Vor wenigen Tagen einigten sich die niedergelassenen Radiologen mit der NÖ Gebietskrankenkasse auf eine vorübergehende Lösung gegen den Termin-Engpass: Pro Woche gibt es 25 zusätzliche Untersuchungen in ganz Niederösterreich, die in den Instituten für dringliche Fälle vergeben werden. In St. Pölten sind es drei – bei insgesamt etwa 180 CT-Untersuchungen – die pro Woche durchgeführt werden. Die ersten Zusatz-Termine sind bereits angesetzt.

„Die Zahl klingt nicht nach viel. Tatsächlich entspricht sie aber der Zahl der Krebs-Erkrankungen, die pro Woche diagnostiziert werden“, erklärt Frühwald. Die Zusatztermine sollen nur für das Primär-Staging – also Patienten, bei denen bei Voruntersuchungen Krebs festgestellt wurde – zur Verfügung stehen. Das heißt: Nur, wenn der Krebsverdacht abgeklärt werden muss, gibt es Anspruch auf einen dieser Termine. „Nicht jeder Tumorpatient ist dringlich. Die meisten Untersuchungen lassen sich gut planen“, schränkt Frühwald ein.

Jede Wartezeit ist eine zusätzliche Belastung

Die ausverhandelte Lösung helfe aber dabei, Menschen in einer schwierigen Lebenssituation rasch und unbürokratisch zu unterstützen: „Eine Krebs-Diagnose löst bei nahezu jedem Betroffenen eine schwere Krise aus. Hier ist jede Wartezeit eine zusätzliche Belastung.“ Abgesehen davon sei eine rasche Diagnose auch für Krankheitsverlauf sowie Therapieerfolg wesentlich.

Vergeben werden die zusätzlichen Termine zentral von der Ombudsstelle der NÖ Gebietskrankenkasse in St. Pölten. „Wir haben schnell nach Lösungen gesucht, um die Lage für die Betroffenen zu entschärfen. Die Übereinkunft der Taskforce sichert den Patienten, dass ihre Krankheit schnell und gezielt behandelt werden kann“, freut sich NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter.

Neuer Vertrag ist in Reichweite

Patientenanwalt Gerald Bachinger sieht die in Niederösterreich erzielte Lösung als Vorbild: „Das könnte der erste Schritt einer grundsätzlichen und umfassenden bundesweiten Lösung der Wartezeiten-Problematik bei der CT/MR-Diagnostik sein.“

„Wir arbeiten an einer längerfristigen Lösung für ganz Österreich und es schaut danach aus, dass wir bald eine Einigung erzielen könnten“, berichtet Frühwald. Der bis Ende 2018 laufende Vertrag zwischen den Radiologen und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger soll vorzeitig durch einen neuen ersetzt werden. Knackpunkt ist wie immer das Geld: Nach Ansicht der Radiologen ist die Deckelung der Beträge, die der Hauptverband zahlt, am Termin-Engpass schuld.

„Die Zusatztermine sind ein richtiger erster Schritt“

Auch beim Hauptverband beurteilt man den Verhandlungsverlauf positiv. „Die Zusatztermine sind ein richtiger erster Schritt“, sagt der St. Pöltner Bernhard Wurzer, Geschäftsführer des Hauptverbandes.

Landesrat Karl Wilfing sieht das ähnlich: „Ich gehe davon aus, dass die Krankenversicherungsträger und die niedergelassenen Radiologen die Zeit jetzt nutzen, um zu einer gemeinsamen Neuregelung zu kommen.“ Für das Land sei klar, dass in den Krankenhäusern die Versorgung der stationären Patienten Vorrang haben müsse.