Schön langsam wird der Industriepark am Voith-Areal verwertet. Schritt für Schritt mieten sich Unternehmen in die zusammengerechnet 18.000 Quadratmeter großen Büroflächen und die insgesamt 30.000 Quadratmeter großen Hallen ein.

Kein Zeitdruck bei Verwertung des Areals

„Es gibt keinen Zeitdruck“, erklärt Voith-Sprecherin Simone Rampmaier. „Uns ist es wichtiger, einen interessanten Mix an Standortgesellschaften zu finden, welcher die Idee des Industrie-Parks mit Leben füllt.“ Die Vision für den Gewerbepark am Areal des verkleinerten Standorts der Großfirma sei es, Unternehmen aus Industrie und industrienahen Bereichen den Rahmen für unternehmensübergreifende Kooperationen zu bieten, erklärt Rampmaier: „So soll der Wirtschaftsstandort St. Pölten belebt werden.“

Davon machen bisher fünf Firmen Gebrauch und auch das Rote Kreuz, das am 16. Mai den Spaten für die neue Bezirksstelle in der Theodor-Körner-Straße setzt. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit werden die Bezirksretter von der Ludwig-Stöhr-Straße auf das Voith-Areal übersiedeln.

Die Firma Strabag hat seit Längerem ihre Tochter Strabag Property and Facility Services GmbH (PFS) eingemietet. Im März sind die Oberflächentechnik-Firma Bauschutz und das Linzer Logistikunternehmen Logserv hinzugekommen. Die drei Firmen waren vor ihrer Niederlassung am Areal als Sublieferanten für Voith aktiv.

Ende Mai eröffnet die Cloud-Telefonanlagen-Firma NFON ihre neuen Büroräume am Voith-Gelände. Nach sieben Jahren wurden die Räume im Hotel Metropol zu klein.

Park ist „idealer Standort“ für die KWI

Im Juni werden die Unternehmen Con Plus Ultra und die KWI aus der Fuhrmannsgasse in ein 500 Quadratmeter großes Büro im Industrie-Park ziehen. „Das ist der ideale Platz für uns“, betont KWI-Geschäftsführer Gunter Quirchtmayer. Die tolle Lage, die gute öffentliche Anbindung und die vielen Parkmöglichkeiten haben bei der Suche nach einem neuen Standort den Ausschlag gegeben. „Der Park ist gut für uns, weil wir verstärkt in die Industrie gehen wollen.

Voith als Partner ist toll, das Areal ideal für die 25 Mitarbeiter“, so Quirchtmayer. Auf der Suche war das Planungs- und Baubegleitungsunternehmen schon länger. „Unser Mietvertrag läuft mit Juni aus. Die NV will in der Fuhrmannsgasse bauen“, erklärt der KWI-Chef.

Während die Voith den Industrie-Park Schritt für Schritt füllt, gibt es bei der Verwertung des Voith-Platzes nichts Neues. Die Gespräche mit potenziellen Mietern sind noch nicht abgeschlossen.