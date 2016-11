Der Vertrag für das Polizei-Ausbildungszentrum am Europaplatz ist noch immer nicht unterschrieben. „Wir sind am Abklären der Details. All das muss aber geklärt sein, bevor wir Auskunft über die weiteren Pläne erteilen können“, informiert Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Ursprünglich hätte bereits im Herbst mit der Adaptierung des ehemaligen Zesch-Möbelhauses, das später Sitz der Wiener-Städtische-Landeszentrale war, begonnen werden sollen. Der Start dieser Arbeiten wird sich nun auf unbestimmte Zeit verzögern. Fix ist, dass nur das Gebäude-Innere umgestaltet wird. „Die Außenansicht ist nicht von der Adaptierung betroffen, sie bleibt im Wesentlichen unverändert“, erklärt Grundböck.

„Dann werden wir sehr rasch im vollen Ausbildungsbetrieb mit 260 Schülern sein können.“

Karl-Heinz Grundböck, Innenministerium-Sprecher

Die Abklärung der Mietvertragsdetails bringt jedenfalls mit sich, dass die Polizeischule voraussichtlich erst Mitte 2017 den Betrieb aufnehmen wird. Grundböck: „Dann werden wir aber sehr rasch im vollen Ausbildungsbetrieb mit 260 Polizeischülern sein können.“

Es gebe aufgrund der jüngsten bundesweiten Ausbildungsoffensive bereits viele Anmeldungen. „Die laufen aber zentral. Niemand kann sich gezielt für einen Standort anmelden, sondern wird zugeteilt.“