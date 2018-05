Volksfeststimmung herrscht in St. Pölten heuer schon mitten im Mai. Ab Freitag, 17 Uhr, hat der Rummler geöffnet, um 18 Uhr startet der traditionelle Rundgang mit dem Bürgermeister durch die Attraktionen am VAZ-Gelände. Am 18. Mai parkt sich auch der Egger-Genuss-Truck ein, an dem die Gäste Bier, Radler und Zisch verkosten können.

Musikalisch hat der Bacchushain am Eröffnungstag die Schickaria zu bieten, die Radio-NÖ-Bühne in Frankys Bierstadl die Elchos und Frankys Dancefloor Rene Rodrigezz. Am Samstag, 19. Mai, wird um 22.30 Uhr das Feuerwerk der Wiener Städtischen den Himmel erleuchten. Am Dienstag, 22. Mai, ist Kindertag. Entspannen kann man in der neuen Chill-out-Zone.

Geöffnet ist bis Sonntag, 27. Mai, täglich ab 14 Uhr, am Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr.