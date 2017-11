Gute Musik ist gute Musik – nach dieser Maxime geht der St. Pöltner Florian Hartl vor, der in den nächsten Wochen zwei unterschiedliche Konzertabende auf die frei:raum-Bühne bringt. Am Samstag, 25. November, veranstaltet er ab 20 Uhr „Stp Roxxx“ mit Red Machete, Buncha Rascals und Cil City. Während Red Machete und Cil City mit klassischem Rock aufwarten, zollen die Musiker von Buncha Rascals eher dem Hard Rock Tribut – mit an Bord ist Hartl selbst, der für das Quintett die „Schlagstöcke“ schwingt. 2018 gibt es die Band mit St. Pöltner und Wiener Beteiligung dann schon fünf Jahre. „Wir bringen nächstes Jahr ein neues Album raus. Die Songs gibt es teilweise schon bei unseren Konzerten zu hören“, lockt Hartl zum Gig im frei:raum.

Sgt. Pepper gastiert zum Jubiläum in St. Pölten

Gänzlich andere Musik bringt Hartl am Freitag, 1. Dezember, im frei:raum zu Gehör: Anlässlich des 50 Jahre alt werdenden Albums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ spielt Hartl mit Gerald Schaffhauser, Patrick Schneider, Roman Kukla und Daniele Bianchi das gesamte Beatles-Werk. „Dieses Album gilt als eines der ersten progressiven Pop-Alben“, schwärmt Hartl. In einem zweiten Set kommen dann die Sangers-Größen Monika Ballwein und Christian Deix auf die Bühne, um mit der Band einige Beatles-Hits anzustimmen. „Ich bin relativ spät zum Beatles-Genuss gekommen, bin aber mittlerweile sehr vom musikalischen Erbe der Fab Four überzeugt.“