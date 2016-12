Die bisher Unbekannte hatte am 24. Oktober zwischen 10 und 10.30 Uhr in einem Supermark in Oberwagram die Geldbörse einer Frau gestohlen, kurz danach behob sie mit der daraus gestohlenen Bankomatkarte bei drei Automaten im Stadtgebiet von St. Pölten (unter anderem vor dem Hauptbahnhof, wie auf den Fahndungsfotos zu sehen) Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Anhand der Bilder (siehe oben und unten) bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Pölten Regierungsviertel, Telefonnummer 059133-3193, erbeten.