Das tschechische Duo Jan Cerny/Petr Cernohorsky hat im Skoda Fabia R5 nach Tag eins nur eine Sekunde Vorsprung auf die Markenkollegen Christian Schuberth-Mrlik/Jasmin Noll (AUT/GER).

Hinter den Ungarn David Botka/Peter Szeles (Citroen DS3 R5/+4,1 Sek.) haben sich Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner im Skoda Fabia R5 eingereiht. Ihnen fehlen 11 Sekunden auf die Spitze, nur 0,3 Sekunden hinter ihnen lauern Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (AUT/Ford Fiesta R5).

Nicht am Start ist der bereits als Staatsmeister feststehende Hermann Neubauer. Vizemeister Baumschlager gilt als Favorit, er hat bereits sieben Mal im Waldviertel gewonnen. "Die Rallye entscheidet sich sowieso erst morgen", meinte er nach der ersten Etappe. Bei regnerischen Bedingungen dauerte am Freitag die Bergung eines von der Straße abgekommenen Boliden zu lange, so dass die dritte Sonderprüfung abgesagt werden musste.