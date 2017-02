K.I.Z singt Geburtstagsständchen .

13 Jahre bringt das Warehouse bereits Leben in die St. Pöltner Fortgehszene. So ein Jubiläum muss gefeiert werden - und das wurde es auch an gleich zwei Tagen. Höhepunkt der Geburtstagssause war mit Sicherheit das K.I.Z Konzert, bei dem über 1.000 Besucher gemeinsam mit den deutschen Hip Hoppern ein Festtagskonzert der Extraklasse genossen.