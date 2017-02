Die tiefen Temperaturen im Jänner ließen auch die Gewässer in St. Pölten zufrieren und lockten viele Eisläufer an. Feuerwehren übten mit dem Team der Wasserrettung die Maßnahmen, sollte jemand ins Eis einbrechen. Freigabe seitens der Stadtgärtnerei für das Eis auf Viehofner und Ratzersdorfer See sowie Traisen gibt es seit Jahren keine mehr.

„Dies vor allem, weil der Widerruf einer solchen Freigabe – etwa wenn das Eis schwächer wird – nur schwer lückenlos kundgetan werden kann“, erklärt Rathaussprecher Thomas Kainz. Es sei unmöglich, die Tragfähigkeit von Eis - unter sich ständig ändernden, natürlichen Bedingungen – zuverlässig festzustellen. „Das Betreten der Eisflächen erfolgt daher auf die alleinige Verantwortung. Wer sicher gehen will, bleibt am Ufer! Oder nutzt den Eislaufplatz der Naturfreunde im Süden St. Pöltens“, so Kainz.

Die Temperaturen bleiben auch in einem für Februar typischen Bereich. „Mitte der Woche wird es bedeutend wärmer, was das Tagesmaximum betrifft“, berichtet ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

Die gefrorenen Gewässer im Jänner waren Resultat der lange anhaltenden tiefen Temperaturen. 19 Eistage, an denen die Temperatur nicht über null Grad anstieg, gab es in der Landeshauptstadt im Jänner.

Tiefstwert im Jänner: -16,5 Grad

Der Tiefstwert wurde am 11. Jänner mit -16,5 Grad gemessen. „Es war der kälteste Jänner seit 2006“, weiß Orlik. Zwölf Tage lang gab es in St. Pölten eine Schneedecke mit mindestens einem Zentimeter Höhe. „Das Maximum wurde am 9. Jänner mit 14 Zentimetern erreicht. Seither geht die Schneehöhe zurück“, sagt Orlik. Das passiere bei den tiefen Temperaturen durch Sublimation.

Generell war es mit einem Niederschlags-Defizit von 32 Prozent vergleichsweise trocken. Insgesamt gab es 20 Millimeter Niederschlag, mehr als die Hälfte davon fielen am letzten Jänner-Tag. Die Sonne lachte hingegen um 40 Prozent länger vom Himmel. „Einer der sonnigsten Jänner der letzten Jahre“, so Orlik.