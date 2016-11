Wilhelmsburg

„Die ursprüngliche Annahme, dass es ein Kabelbrand war, hat sich anders entwickelt“, berichtet der Hainfelder Transportunternehmer Johann Zöchling. Seinem Sohn gehört das Anwesen im Grubtal, das ein Raub der Flammen wurde. Drei Wilhelmsburger Kinder dürften den Großbrand ausgelöst haben, bestätigt auch die Polizei.

Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro

Die Schüler im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren hatten ein Feuer gemacht. Als dieses außer Kontrolle geriet, suchten sie das Weite. Auch Ölkanister leerten sie an anderer Stelle, so Zöchling: „Wichtiger ist, dass niemand verletzt wurde“, rät er aber, sich in Zukunft von fremdem Gut fernzuhalten. „Die Versicherung muss sich den Schaden genau ansehen. Er beläuft sich aber sicher auf mehrere hunderttausend Euro“, schätzt Zöchling.

Elf Feuerwehren im Einsatz

Gegen das Feuer kämpften am Sonntag vor einer Woche elf Feuerwehren; zahlreiche Glutnester erschwerten ihnen die Löscharbeiten. Und schon am Freitag darauf brannte es wieder: Ein Fußgänger bemerkte den Rauch aus dem Bauernhaus im Grubtal. Ein Glutnest im Inneren der Dübeltramdecke hatte sich entzündet. Abermals musste die Feuerwehr zu Löscharbeiten ausrücken.