20 Geschäftslokale in der Innenstadt stehen leer. Geht es nach VP-Stadtrat Andreas Fertner, sollen die Gebäude in der Oberen und Unteren Hauptstraße sowie am Hauptplatz revitalisiert werden. „Dafür muss man die entsprechende Infrastruktur schaffen und angemessene Mieten verlangen“, sagt Fertner. Seiner Meinung nach braucht der Hauptplatz mehr Grünflächen und Begegnungszonen sowie mehr Parkplätze, aber weniger Verkehrsflächen. „Außerdem wäre ich für die Wiederinbetriebnahme des Springbrunnens“, sagt Fertner.

Kein Interesse an Immobilien

Interessenten für ein Geschäft in der Innenstadt gibt es kaum. So hat Reinhard Stulik – Eigentümer des erdgeschoßigen Teils des einstigen Kreissl-Hauses am Hauptplatz – bis jetzt keine Bewerber. SP-Vizebürgermeister Willibald Wltschek betont: „Hier hätte die Stadtgemeinde eine Markthalle angedacht, aber es gab nicht genug Interessenten.“ Für ihn ist das Innenstadtsterben kein Phänomen, das nur auf Wilhelmsburg bezogen werden kann, sondern in vielen Städten vorkommt.

Ebenfalls noch kaum Interessenten haben sich für das ehemalige Appel-Gebäude mit Büroräumen und Verkaufsflächen gefunden. „Es gibt aber Gespräche mit Bewerbern“, informiert Inhaber Stulik.

Neue Mieter für Hutschpferd gesucht

Leben soll auch wieder ins Lokal von Norbert Damböck kommen: Das ehemalige Hutschpferd wurde von Vizebürgermeister Wltschek kurzzeitig in das „Vlcek“ umgewandelt, ist aber wieder geschlossen.

"Odeon" sucht Nachmieter

Einen Mieter sucht auch Besitzer Ingo Gassner für das Erdgeschoß seines Gebäudes in der Lilienfelderstraße. Das Haus war in den 50er-Jahren ein Kino und danach lange Jahre das Freudenhaus „Odeon“, das aber zusperrte. „Vielleicht war die Konkurrenz des Freudenhauses in der Luisenhof-Kurve zu groß oder es gibt nicht genug Freier für zwei dieser Vergnügungsstätten“, sagt Gassner. Im Obergeschoß sollen Wohnungen entstehen. „Das geplante Wettbüro ist aber geplatzt“, informiert Gassner.

Auch anstelle des Handarbeitsgeschäfts wurden Wohnungen geschaffen. Die Räumlichkeiten gehören Rudolf Karner: „Für mich ein kleiner Beitrag, die Obere Hauptstraße nicht weiter veröden zu lassen.“

Lichtblick in Göblasbruck

Schon lange leer steht auch das ehemalige Kaufhaus Ludwig Brandtner in Bösendörfl, in einem Teil des großen Komplexes sind Wohnungen untergebracht. Einen Lichtblick gibt es hingegen in Göblasbruck: Neben der B 20 erwarb Christoph Mitterböck den einstigen Unimarkt und gestaltete mit seinem Sportcafé einen Treffpunkt – demnächst soll das Sportgeschäft eröffnet werden.