Echt oder nicht? Auch nach den jüngst präsentierten Ergebnissen streiten die Experten weiter, ob der „Trompetende Putto“ im Besitz von Josef Renz ein Werk von Gustav Klimt ist oder nicht.

Der Wilhelmsburger Antiquitätenhändler ist sich sicher, dass es ein echter Klimt ist, seit er das Gemälde 2012 fand. Um Beweise vorlegen zu können, ließ er das Bild in der Leibniz-Universität Hannover analysieren. „Bei diesen Analysen wurden Signaturen auf der Vorder- und Rückseite entschlüsselt, die das Werk als authentisches Klimt-Werk verifizieren“, weiß Renz.

Diese Signatur entdeckten die Wissenschafter in Hannover. Sie soll beweisen, dass es sich um einen echten Klimt handelt. | NOEN, privat/ Renz

Franz Renz, Wissenschafter in Hannover und Bruder von Josef Renz, führte auch naturwissenschaftliche Analysen mit einigen Experten durch. „Gegen Naturgesetze kann man nicht verstoßen. Die Pigment-Analyse und die Analyse des Trägermaterials sind eindeutig“, erklärt Franz Renz. Außerdem habe man mit dem deutschen Landeskriminalamt zusammengearbeitet. „Das LKA und zahlreiche internationale Universitäten haben unabhängige Messungen durchgeführt und die Ergebnisse bestätigen unsere Untersuchungen“, sagt der Wissenschafter.

Seitens des LKA Niedersachsen betont man, bei der Begutachtung des Gemäldes in der Form beteiligt gewesen zu sein, dass mit einer Multispektral-Kamera und spezieller Lichttechnik Bildaufnahmen gefertigt wurden. „Diese Aufnahmen wurden dann zu weiteren Begutachtungen zur Verfügung gestellt. An der eigentlichen Begutachtung war das LKA Niedersachsen nicht beteiligt“, so Pressesprecher Marius Schmidt.

Klimt-Experte Alfred Weidinger zweifelt an Echtheit

Trotz dieser Erkenntnisse bezweifelt Klimt-Experte Alfred Weidinger weiterhin die Echtheit des Bildes. Seiner Theorie nach hing das Gemälde an der Decke der Hofoper in Wien. „Die Hofoper wurde 1869 eröffnet, damals war Klimt sieben Jahre alt“, betont Weidinger. Franz Renz entgegnet, dass der Innenraum der Oper völlig zerstört wurde. „Auch wäre das Gemälde mit Sicherheit kaputt gegangen. Aber das Entscheidende ist, dass es eine andere Größe hatte und in einer anderen Technik gefertigt wurde“, ist der Wissenschafter überzeugt.

Carl Aigner glaubt an Echtheit des Bildes

Carl Aigner vom Museum Niederösterreich kennt ebenfalls den Krimi um das vermeintliche Klimt-Bild von Beginn an. Er hatte Renz geraten, das Gemälde naturwissenschaftlich eingehend untersuchen zu lassen. Aufgrund dieser Forschungsergebnisse des, laut Aigner, am gründlichsten untersuchten Werk des Künstlers glaube er mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Klimt-Bild handelt.

„Weidinger hat weder das aufgefundene noch das dann rückrestaurierte Bild persönlich gesehen“, sagt Aigner. Kunsthistorisch sei es kein relevantes Werk, allerdings lasse sich bei dem damals sehr jungen Klimt schon ein Talent erkennen. Josef Renz will das Bild bald in die Öffentlichkeit bringen. Er kündigte Präsentationen in Österreich an und auch, dass das Werk im Leopold-Museum in Wien zu sehen sein wird. Einen fixen Termin will das Museum nicht bestätigen, es habe nur Vorgespräche gegeben.