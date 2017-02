Wilhelmsburg

Nach fast 16 Jahren ist es also so weit: Die Entsorgung am Ratteneder-Areal hat begonnen. Wie berichtet dümpelt dort seit Jahren kontaminiertes Material, Altöl und mehr vor sich hin – ohne, dass eine Lösung für die Entsorgung gefunden wurde. Denn lange war unklar, wer die Finanzierung übernimmt, bis sich das Umweltministerium dazu bereit erklärte.

Bis 9. Februar 2016 lief die europaweite Ausschreibung für die Arbeiten. Danach war eine zweite Ausschreibung notwendig. „Aus formalen Gründen“, informiert Bezirkshauptmann Josef Kronister. Der Auftrag für die Räumung der Betriebsanlage Ratteneder wurde als Bauauftrag ausgeschrieben. Einen Bauauftrag darf nur eine Baufirma übernehmen, welche auch über die entsprechenden Genehmigungen verfügt.

Auftrag ging an oberösterreichische Firma

Den Zuschlag hat die oberösterreichische Baufirma Bernegger bekommen. Die Firma ist für die Räumung der festen Abfälle, wie kontaminiertes Erdreich zuständig. Unterstützend ist auch die Entsorgungsfirma Peter Fischer aktiv. „Unser Unternehmen wurde von der Firma Bernegger beauftragt, sämtliche flüssigen und pastösen Abfälle zu entsorgen. Ebenfalls werden Werkstättenmüll, Lackschlamm und dergleichen von uns beseitigt.“ Alles unterhalb der Asphaltschicht werde noch nicht angegriffen.

Wie lange die Entsorgung dauern wird, steht noch nicht fest, auch über die Höhe der Kosten kann derzeit noch nichts gesagt werden, so Bezirkshauptmann Kronister. Die Bezirkshauptmannschaft ist Vollstreckungsbehörde für die Sanierungsmaßnahme. Die BALSA (Bundeslastensanierungsges.m.b.H) ist für die Koordination und Betreuung zuständig.

Ein gute Voraussetzung für die Durchführung der Arbeiten ist die Engelbauer-Brücke, die seit dem Umbau mit 45 Tonnen statt nur mit sechs Tonnen befahrbar ist.